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الحرب في أوكرانيا: آلاف الروس يسافرون خارج بلادهم هربا من التعبئة العسكرية

05:11 آلاف الروس يفرون من بلادهم خوفا من التعبئة العسكرية. © صورة من شاشة فرانس 24

بدأت روسيا حملة تسجيل واسعة لعناصر الاحتياط حيث يحاول كثيرون التنصل من هذه المهمة، فيما استجاب آخرون سريعا لدعوة الرئيس الروسي للتعبئة العسكرية والتي أعلن عنها عقب استعادة أوكرانيا جزءا من أراضيها التي احتلتها القوات الروسية. وأكد مراسل فرانس24 في موسكو مازن عباس أن المجموعات التي يتم استدعاءها هي التي تضم ذوي الخبرات القتالية في كتائب المدرعات والمدفعية والمتخصصين في الحواسيب وعلوم البرمجة وكذلك الأطباء. وأكد عباس أن كثيرا من المرشحين للالتحاق بالقوات العسكرية قد سافروا خارج البلاد.