انطلاق "استفتاءات الضم" في أربع مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية

الحرب في أوكرانيا

أعضاء لجنة الانتخابات المحلية يجتمعون في مركز اقتراع قبل الاستفتاء المخطط له حول انضمام "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة ذاتيا إلى روسيا. دونيتسك، أوكرانيا في 22 سبتمبر/أيلول 2022.

بدأت الجمعة عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش "استفتاءات الضمّ" في أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا الكاملة أو الجزئية، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية، في خطوة تصفها كييف والغرب بأنها "صورية". وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر/أيلول في دونيتسك ولوغانسك (شرق)، وفي خيرسون وزابوريجيا جنوب البلاد.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت وكالات أنباء روسية الجمعة ببدء "استفتاءات الضمّ" في المناطق الأوكرانية التي تخضع بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية "صورية".

ومن المزمع أن يتواصل التصويت الذي بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، حتى 27 سبتمبر/أيلول في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا شرق أوكرانيا، وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس جنوب أوكرانيا، في خضم الغزو العسكري الروسي على البلاد.

وكانت السلطات التي قامت موسكو بتعيينها في أربع مناطق أوكرانية أعلنت الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءا من 23 ولغاية 27 سبتمبر/أيلول.

استفتاء "غير تقليدي"

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في 2014 بالقرم وأضفى الطابع الرسمي على ضمّ روسيا لشبه الجزيرة الأوكرانية.

وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك واللتين اعترف بوتين باستقلالهما حتى قبل بدء غزو أوكرانيا في فبراير/شباط، سيُطلب من السكان الإجابة عما إذا كانوا يؤيدون "انضمام جمهوريتهم إلى روسيا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس. وفي خيرسون وزابوريجيا سيُطرح السؤال: "هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا، وإقامة دولة مستقلة وانضمامها إلى الاتحاد الروسي بوصفها تابعة للاتحاد الروسي؟".

كما أوضحت تاس أنه "نظرا لضيق الوقت والافتقار إلى المعدات التقنية، اتخذ القرار بعدم إجراء تصويت الكتروني واستخدام البطاقات الورقية التقليدية". وستكون الإجراءات في المناطق الأربعة غير تقليدية إلى حد بعيد، بحسب تاس. ففي الأيام الأربعة الأولى سيتوجه المسؤولون إلى منازل الأهالي لجمع البطاقات ثم تُفتح مراكز اقتراع في اليوم الأخير أي الثلاثاء، أمام السكان للإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس "جمهورية لوغانسك" المعلنة من جانب واحد ليونيد باسينشيك، لوكالة تاس إن المنطقة تنتظر هذا الاستفتاء منذ 2014 مضيفا: "إنه حلمنا المشترك ومستقبلنا المشترك".

زيلينسكي يثمن الانتقادات الغربية

وقلّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من أهمية "الاستفتاءات" التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية تحتلها قوات موسكو لضمها إلى روسيا، مثمنا إدانة الغرب لهذا المشروع. وقال زيلينسكي في رسالته اليومية المسائية: "أشكر جميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاء زائف آخر".

والأربعاء، نددت تركيا بمخطط موسكو "غير الشرعي" لإجراء استفتاء يهدف إلى ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية. حيث قال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية إن "أمرا واقعا كهذا لن يحظى باعتراف المجتمع الدولي".

من جهته رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي استفتاء بشأن الضم لن تكون له أهمية من الناحية القانونية. وقال للصحافيين في نيويورك: "أعتقد أن ما أعلنت عنه روسيا مهزلة" مضيفا أن "فكرة تنظيم استفتاءات في مناطق تشهد حربا، وتتعرض لقصف، هي قمة السخرية".

بدوره ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بالاستفتاءات معتبرا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك