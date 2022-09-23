زيلينسكي يدعو الروس إلى "الاحتجاج" على قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه بوتين

الحرب في أوكرانيا

مظاهرات في سانت بطرسبرغ على قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه بوتين. روسيا في 21 سبتمبر/أيلول 2022.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية مساء الخميس الروس إلى التظاهر احتجاجا على قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أو الهرب أو "تسليم أنفسهم" لقوات بلاده. هذا، وتم اعتقال أكثر من 1300 شخص في روسيا خلال مظاهرات عفوية مناهضة لقرار التعبئة، الذي قالت موسكو إنه سيشمل 300 ألف من عناصر الاحتياط وقد "يصل إلى مليون عنصر".

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في كلمته مساء يوم الخميس، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الروس على رفض قرار التعبئة الجزئية في الحملة العسكرية على أوكرانيا والذي أعلنه الكرملين، وقال بالروسية في رسالته المصورة اليومية: "قتل 55 ألف جندي روسي في هذه الحرب خلال ستة أشهر (...) هل تريدون المزيد؟ كلا؟ احتجوا إذن. ناضلوا. اهربوا أو سلموا أنفسكم" للجيش الأوكراني.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنتم شركاء سلفا في كل جرائم (الجيش الروسي) وعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها الأوكرانيون. لأنكم لزمتم الصمت. لأنكم لا تزالون تلزمون الصمت".

وكانت موسكو أعلنت الأربعاء عن تعبئة 300 ألف من عناصر الاحتياط مؤكدة أن السلطات الروسية تستعد لتعبئة "ما يصل إلى مليون عنصر".

كما قال زيلينسكي في رسالته: "إنها ساعة الاختيار بالنسبة إليكم. بالنسبة إلى الرجال في روسيا، إنه الاختيار بين الموت والحياة، بين أن يصاب المرء بالشلل أو يحافظ على صحته. وبالنسبة إلى النساء في روسيا يكمن الاختيار في خسارة أزواجهن وأبنائهن وأحفادهن إلى الأبد، أو في محاولة حمايتهم من الموت، من الحرب، من رجل واحد"، في إشارة إلى فلاديمير بوتين.

واعتقلت قوى الأمن الروسية ما لا يقل عن من 1300 شخص الأربعاء خلال مظاهرات عفوية خرجت ضد قرار التعبئة الذي أعلنه الرئيس الروسي في مختلف أنحاء البلاد، وفق منظمة "أو في دي-إنفو".

فرانس24/ أ ف ب

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