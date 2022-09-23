مجموعة السبع تندد بـ"الاستفتاءات الصورية" التي تنظمها روسيا في أربع مناطق أوكرانية

الحرب في أوكرانيا

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أدان قادة مجموعة السبع الجمعة "بشدة" "الاستفتاءات الصورية" التي تنظمها روسيا لضم الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا، مؤكدين أنهم لن يعترفوا "أبدا" بهذه الاقتراعات "غير الشرعية".

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أكد قادة مجموعة الدول السبع في بيان الجمعة إدانتهم "الشديدة" بـ"الاستفتاءات الصورية" التي تنظمها روسيا لضم الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا، مؤكدين أنهم لن يعترفوا "أبدا" بهذه الاقتراعات "غير الشرعية".

وقال القادة في بيان أصدرته ألمانيا التي تتولى رئاسة المجموعة التي تضم أيضا كندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، "لن نعترف أبدا بهذه الاستفتاءات التي تبدو خطوة نحو الضم الروسي" ولا "بالضم المزعوم إذا تم".

وأضافوا: "ندعو كل الدول إلى الرفض القاطع لهذه الاستفتاءات الصورية".

واعتبروا أن موسكو تريد "إيجاد ذريعة كاذبة لتغيير وضع أراض أوكرانية ذات سيادة تتعرض لعدوان روسي مستمر" و"هذه الأعمال تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

لا أثر قانوني

وبالنسبة لمجموعة السبع "هذه الاستفتاءات الصورية... ليس لها أثر قانوني وغير شرعية، كما يتضح من أساليب التنظيم المتسرعة لروسيا التي لا تحترم بأي حال المعايير الديمقراطية، وترهيبها الصارخ للسكان المحليين".

وتابعوا أن "هذه الاستفتاءات في المناطق التي وضعت بالقوة تحت السيطرة المؤقتة لروسيا لا تمثل بأي حال تعبيرا شرعيا عن إرادة الشعب الأوكراني الذي يقاوم باستمرار الجهود الروسية لتغيير الحدود بالقوة".

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد دانوا في ختام اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس "تصعيد" موسكو النزاع في أوكرانيا.

ونددوا خصوصا الخميس بإعلان "التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط والخطاب النووي غير المسؤول" لموسكو.

فرانس24/ أ ف ب

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