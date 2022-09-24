روسيا: اعتقال مئات المحتجين ضد التعبئة العسكرية وبوتين يشدد العقوبات على الرافضين لها

الحرب في أوكرانيا

موسكو تشدد عقوباتها على الفارين من التعبئة وتوقف مئات الرافضين لها.

اعتقلت الشرطة الروسية السبت أكثر من 700 شخص خلال مظاهرة مناوئة للتعبئة العسكرية التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. على صعيد متصل، وقع بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة إضافة إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.

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قالت منظمة غير حكومية السبت إن الشرطة الروسية أوقفت أكثر من 700 شخص خلال احتجاجات ضد التعبئة العسكرية للقتال في أوكرانيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

على صعيد متصل، وقع بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا.

وأفاد الكرملين أن بوتين وقع ايضا السبت قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا.

وبحسب منظمة "أو في دي-انفو" الحقوقية، فقد تم "توقيف 710 أشخاص على الأقل في 32 مدينة" في أنحاء روسيا، نصفهم تقريبا في موسكو.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في حي تشيستي برودي المركزي بالعاصمة موسكو، بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان معظم المتظاهرين الموجودين يتجولون أو يكتفون بالوقوف فرديا أو ضمن مجموعات صغيرة لتجنب رصدهم وتوقيفهم.

قالت شابة أثناء اقتيادها من قبل عناصر شرطة مكافحة الشعب "لسنا وقودا للمدافع"، في تكرار لأحد الشعارات التي رفعها رافضو التعبئة العسكرية للقتال في أوكرانيا.

وفي سان بطرسبورغ (شمال غرب) ثاني مدن البلاد، شاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية اقتياد نحو ثلاثين شخصا إلى حافلة للشرطة.

وحمل إيليا فرولوف (22 عاما) لافتة صغيرة كتبت عليها كلمة "حرية". وقال "أريد ان أعبر عن رفضي لما يحصل (...) لا أريد أن أقاتل من أجل بوتين".

وعلقت ناتاليا دوبوفا (سبعون عاما) "أنا ضد الحرب والتعبئة. أخشى على الشبان".

في المقابل، تجمع المئات الجمعة في موسكو وسان بطرسبورغ دعما للهجوم ولضم مناطق سيطرت عليها روسيا.

ويوم أعلن الرئيس فلاديمير بوتين قرار التعبئة الأربعاء، أوقف نحو 1400 متظاهر في مختلف أنحاء روسيا.

وروى بعضهم أن السلطات سلمتهم أمرا بالتعبئة في مركز الشرطة.

وتواجه المظاهرات ضد الهجوم على أوكرانيا بقمع شديد في روسيا. حيث تم إيقاف الآلاف منذ بدء النزاع في شباط/ فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

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