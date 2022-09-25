أوكرانيا تعلن تعرض أوديسا مجددا لقصف روسي بطائرات مسيرة إيرانية الصنع

الحرب في أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني الأحد، إن روسيا هاجمت مجددا مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد بطائرات مسيرة إيرانية الصنع. وكانت القوات الأوكرانية أعلنت إسقاط أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في جنوب البلاد الجمعة، ما جعل كييف تقرر تقليص الحضور الدبلوماسي الإيراني في أوكرانيا بسبب إمدادها روسيا بهذه الطائرات.

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بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيّرة أدى إلى مقتل مدنيين إثنين، أكدت أوكرانيا الأحد أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت ليلا لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع.

وقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في جنوب البلاد، إن "أوديسا هوجمت مجددا بطائرات مسيّرة انتحارية".

وأضافت في منشور على فيس بوك، أن "العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات". وتابعت "أسقطت الدفاعات الجوية (الأوكرانية) طائرة مسيّرة، ولم تسجل إصابات".

وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب ناتاليا غومنيوك لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الهجوم جرى بواسطة "طائرات إيرانية مسيّرة".

تأتي الضربات بعد يومين من مقتل مدنيَين في أوديسا الجمعة في هجوم روسي بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع.

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت إسقاط أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في جنوب البلاد الجمعة،

كييف تقلص حضورها الدبلوماسي في طهران

قالت كييف في وقت لاحق إنها قررت تقليص الحضور الدبلوماسي الإيراني في أوكرانيا، بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيّرة.

وأوردت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه "ردا على فعل عدائي إلى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف".

وصرح مسؤول في الخارجية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن هذه الخطوة ترقى إلى مستوى الطرد، لأن السفير لم يكن في أوكرانيا وبالتالي لا يمكن طرده.

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن "استخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية.. خطوات اتخذتها إيران ضد سيادة دولتنا وسلامة أراضيها، وكذلك ضد حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم".

فرانس24/أ ف ب

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