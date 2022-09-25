قصر بكنغهام ينشر الصور الأولى لمثوى الملكة إليزابيث الثانية في الكنيسة الملكية بوندسور

وفاة إليزابيث الثانية

نشر قصر بكنغهام في بريطانيا عن الصور الأولى للمثوى الأخير للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، داخل الكنيسة الملكية في وندسور. ويظهر فيها حجر يحمل اسمها وأسماء والديها وزوجها. ودفنت الملكة إليزابيث يوم الاثنين الماضي بعد جنازة رسمية في كنيسة وستمنستر آبي إلى جانب زوجها وشقيقتها الأميرة مارجريت، في الكنيسة الصغيرة بقلعة وندسور غربي لندن.

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يتشكل المثوى الأخير للملكة إليزابيث الثانية من حجر مصنوع من الرخام البلجيكي الأسود وموضوع في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية، التي كانت أمرت الملكة إليزابيث عام 1962 بجعلها مدفنا لوالدها جورج السادس.

وفي السطرين العلويين على الحجر، كُتب بحروف نحاسية "جورج السادس 1895 - 1952/ إليزابيث 1900 - 2002"، متبوعا بنجمة تخص وساما رفيعا بعدها "إليزابيث الثانية 1926 - 2022/ فيليب 1921 - 2021" في السطرين السفليين.

ودفنت الملكة إليزابيث هناك يوم الاثنين الماضي بعد جنازة رسمية في كنيسة وستمنستر آبي وبجانبها أيضا شقيقتها الأميرة مارجريت، في الكنيسة الصغيرة بقلعة وندسور غربي لندن.

وتُوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي على المرتفعات الأسكتلندية بعد جلوسها على العرش لمدة 70 عاما، وتولى ابنها تشارلز العرش إثر وفاتها.

فرانس24/رويترز

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