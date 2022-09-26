روسيا: تسعة قتلى على الأقل من بينهم خمسة أطفال في إطلاق نار بمدرسة

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لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في إطلاق نار بمدرسة روسية في مدينة إيجيفسك، حيث قتل حارسان أمنيان في المدرسة ومدرّسان وخمسة أطفال بحسب لجنة تحقيق روسية. وأوضح محققون أن مطلق النار انتحر وأنه كان يرتدي قناعا وملابس عليها رموز نازية وأن السلطات تحاول تحديد هويته.

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أفاد محققون روس بأن ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم خمسة أطفال قتلواعندما أطلق مسلح النار في مدرسة في مدينة إيجيفسك في روسيا . وأشاروا إلى أن مطلق النار انتحر.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا "تفيد المعلومات الأولية أن تسعة أشخاص قتلوا في هذه الجريمة هم حارسان أمنيان في المدرسة ومدرّسان وخمسة قصر". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ستة قتلى.

وأضافت اللجنة أن المشتبه به "كان يرتدي قميصا باللون الأسود عليه رموز نازية ويضع قناعا"، موضحةً أن "تحقيقاً يجري لتحديد هويته".

فرانس 24 /أ ف ب

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