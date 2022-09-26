فرنسا تحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين وتدعو روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين

الانتخابات التشريعية الإيطالية

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انتخابات برلمانية في إيطاليا يتوقع أن يتصدر اليمين المتطرف نتائجها، 25 سبتمبر/أيلول 2022.

نقل قصر الإليزيه عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين تأكيده احترام "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين الذي أدى إلى فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية حسب نتائج أولية، داعيا الحكومة الإيطالية الجديدة إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

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عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن احترامه "للخيار الديمقراطي" في إيطاليا والذي أدى إلى فوز اليمين المتطرف بالانتخابات العامة، داعيا روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

وجاء في بيان أصدره الإليزيه أن الرئاسة الفرنسية تحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين وتدعو الحكومة الإيطالية الجديدة إلى "مواصلة العمل معا كـأوروبيين"، وذلك بعد انتصار حزب فراتيللي الإيطالي اليميني المتطرف بقيادة جيورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية.

وأضاف البيان أن الرئاسة الفرنسية تصر مرة أخرى على نجاح الأوروبيين في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشاد ماكرون بالتعاون الجيد مع رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي.

وخلال حملاتها الانتخابية روجت ميلوني (45 عاما) لحملة رفعت شعار "الله الوطن العائلة"، ما أثار مخاوف من تراجع إيطاليا عن الحق في الإجهاض وتلك المتعلقة بالعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس.

ومن المقرر أن تصبح ميلوني، زعيمة حزب فراتيللي الإيطالي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في ما يمكن أن يكون أكثر حكومة يمينية تتسلم السلطة في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأثار فوزها مخاوف بين دعاة حقوق المرأة من شن حملة على الإجهاض، في حين أثار تعهدها بالترويج لجذور "اليهودية المسيحية" الأوروبية القلق بين الأقليات.

من جهتها، شددت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن على أن فرنسا ستكون "حريصة" على "احترام" حقوق الإنسان والحق في الإجهاض في إيطاليا.

أمريكا حريصة على العمل مع إيطاليا

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن بلاده تتطلع إلى العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة ، لكنه شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وكتب بلينكن على تويتر "نحن حريصون على العمل مع حكومة إيطاليا على أهدافنا المشتركة "دعم أوكرانيا حرة ومستقلة واحترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل اقتصادي مستدام".

موسكو تسعى لتطوير العلاقة

وأعلن الكرملين استعداده لتطوير علاقات "بنّاءة" مع روما، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، لدى سؤاله عن فوز ميلوني، "نحن مستعدّون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطّي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا (...) وتُبدي رغبة في أن تكون بنّاءة في العلاقات مع بلدنا".

برلين: الولاء لأوروبا لن يتغير

بدورها امتنعت الحكومة الألمانية عن إبداء تقييم شامل عن توجهات الحكومة الإيطالية المستقبلية.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفغانغ بوشنر، الإثنين في برلين "إيطاليا بلد موال للغاية لأوروبا، وفيها مواطنون موالون للغاية لأوروبا. ونحن نفترض أن هذا لن يتغير".

وأضاف أن هذا هو موقف المستشار أولاف شولتز، مشيرا إلى أنه يجب أولا انتظار النتيجة النهائية الرسمية حتى يمكن إبداء أي تأملات.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت الأحد أن حزب إخوة إيطاليا بزعامة ميلوني تصدر الانتخابات بحصوله على حوالي 26 بالمئة من الأصوات، مما دفع تحالفا يضم أحزابا يمينية صوب الحصول على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان.

وكان حزب إخوة إيطاليا قد فاز بنسبة 4.3 بالمئة فقط من الأصوات في الانتخابات العامة السابقة التي جرت عام 2018.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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