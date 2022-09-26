مؤسس مجموعة فاغنر يقر بإنشائها في 2014 للقتال في أوكرانيا وبانتشارها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية

عنصر من مجموعة فاغنر يحمي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى خلال اجتماع في 2020.

اعترف يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أسس مجموعة فاغنز شبه العسكرية للقتال في أوكرانيا وأن هذه الميليشيا منتشرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأضاف بريغوجين بأن الهدف من تأسيسها كان إرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس في 2014.

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أقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين الإثنين أنه أسس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية العام 2014 للقتال في أوكرانيا واعترف بانتشار عناصر منها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية خصوصا.

وفي منشور على حسابات شركته "كونكورد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.

وأضاف يفغيني بريغوجين في بيان "منذ تلك اللحظة في الأول من أيار/مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية".

فرانس 24 / أ ف ب

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