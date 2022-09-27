الحرب في أوكرانيا: تواصل المعارك مع دخول الاستفتاءات الروسية يومها الأخير

عاملة بلدية تدلي بصوتها خلال استفتاء على انفصال زابوريزهزهيا عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا، في ميليتوبول، 26 سبتمبر 2022.

خاضت القوات الأوكرانية والروسية قتالا عنيفا في مناطق مختلفة من أوكرانيا الثلاثاء مع اقتراب الاستفتاءات التي تنظمها روسيا منذ الجمعة، في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها، من نهايتها. وتجرى هذه الاستفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا في الشرق. وقد أثارت غضب أوكرانيا وحلفائها، حيث أعلنت دول مجموعة السبع "عدم الاعتراف مطلقا" بنتائجها، فيما توعدت واشنطن برد "سريع وقاس" من خلال فرض عقوبات اقتصادية جديدة في حال ضمها.

إعلان اقرأ المزيد

تنتهي روسيا الثلاثاء من تنظيم استفتاءات في أربع مناطق تسيطر عليها كليا أو جزئيا في أوكرانيا مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها. وخاضت القوات الأوكرانية والروسية قتالا عنيفا في مناطق مختلفة من أوكرانيا اليوم الثلاثاء مع دخول الاستفتاءات الروسية يومها الأخير.

وتجرى هذه الاستفتاءات منذ الجمعة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا في الشرق الخاضعتين للاحتلال الروسي. وقد نددت أوكرانيا وحلفاؤها بهذه الاستفتاءات "الزائفة".

وتعهدت دول مجموعة السبع بـ"عدم الاعتراف مطلقا" بنتائج الانتخابات فيما وعدت واشنطن برد "سريع وقاس" من خلال فرض عقوبات اقتصادية إضافية في حال ضم هذه المناطق على غرار ما حصل مع شبه حزيرة القرم في آذار/ مارس 2014.

ودعت الصين شريكة موسكو الكبرى إلى احترام "وحدة أراضي كل الدول"من دون أن تندد بهذه الاستفتاءات.

إلا أن هذه الانتقادات والتهديدات لم تردع موسكو التي نظمت على عجل الأسبوع الماضي هذه الاستفتاءات على خلفية المكاسب العسكرية الأوكرانية فاتحة مئات مراكز الاقتراع في المناطق الأربع وفي روسيا لكي يصوت النازحون.

وأكدت السلطات أن "نتائج مؤقتة" ستعلن مساء الثلاثاء وفي الأيام التالية. ويصوت البرلمان الروسي بعد ذلك على قانون يشرع ضم المناطق الأربع إلى روسيا.

وبموازاة ذلك تواصل موسكو تعبئة جزئية لجنود الاحتياط من أجل تجنيد نحو 300 ألف عسكري بغية المشاركة في غزوها أوكرانيا والتصدي للهجوم الأوكراني المضاد الذي سمح بفضل إمدادات الأسلحة الغربية، باستعادة آلاف الكيلومترات المربعة منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

هجمات بمسيرات

وأعلنت موسكو عن إجراء الاستفتاءات بعد هجوم أوكراني مضاد سمح لكييف باستعادة السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.

وبعد انسحاب القوات الروسية من هذه المناطق، أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على مقابر جماعية وعلى قبور ولا سيما على موقع يضم أكثر من 400 قبر في غابة قرب مدينة أيزيوم.

والاثنين كان المحققون يستعدون للكشف عن مقبرة جماعية مفترضة أخرى في مزرعة صناعية مهجورة قرب مدينة كوزاتشكا لوبان الصغيرة التي قد يكون دفن فيها جنود روس وأوكرانيين قتلوا خلال المعارك.

وعلى الأرض تكثفت الهجمات الروسية بمسيرات إيرانية في الأيام الأخيرة ولا سيما فوق أوديسا التي تضم مرفأ كبيرا على البحر الأسود حيث ضربت طائرتان "انتحاريتان" منشآت عسكرية الاثنين ما تسبب بحريق كبير وانفجار ذخائر على ما أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية.

والإثنين أعلن الجيش الأوكراني تسجيل عمليات قصف روسية لأكثر من 40 مدينة وبلدة وصد هجمات في حوالي عشرة اتجاهات من بينها سوليدار وباخموت في الشرق. وواصلت موسكو من جهتها التأكيد أنها تكبد كييف خسائر كبيرة.

وفي حال أدت الاستفتاءات إلى ضم هذه المناطق إلى روسيا وهو أمر لا تحوم شكوك بشأنه، سيشكل ذلك تصعيدا في النزاع خصوصا وأن الرئيس فلاديمير بوتين هدد بضربات نووية للدفاع عما يعتبره أراض روسية.

وفي روسيا، دفع إعلان بوتين عن استدعاء جزء من الاحتياط الكثير من الروس إلى مغادرة البلاد مع تهافت على الحدود من دون التمكن من وضع تقديرات بالأرقام لهذه الظاهرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك