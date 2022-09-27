فلاديمير بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، الجنسية الروسية. وتضمن مرسوم رئاسي نُشر الإثنين قرار منح سنودن الجنسية الروسية التي طلبها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لتسهيل التحاق زوجته به إلى روسيا حيث لجأ. وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي تجمع بواسطتها وكالات استخبارات أمريكية بيانات للمستخدمين. ثم طالب بعدها باللجوء إلى روسيا حيث تزوج عام 2017 الأمريكية ليندسي ميلز.

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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الإثنين أنّ إدوارد جوزف سنودن، المولود في 21 حزيران/يونيو 1983، مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قال سنودن إنّه تقدّم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، وذلك لتسهيل سفر زوجته الأمريكية ليندسي ميلز.

وجاء في تغريدة أطلقها سنودن "بعد سنوات من الانفصال عن أهالينا، لا رغبة لدى زوجتي ولديّ بالانفصال عن ولدينا".

وتابع: "بعد انتظار استمرّ سنتين ونحو عشر سنوات في المنفى، من شأن بعض الاستقرار أن يحدث فارقاً لعائلتي".

وكان سنودن سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أمريكية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصاً عبر غوغل وفيس بوك ومايكروسوفت.

وأدّى كشف برنامج التجسّس السرّي هذا إلى صدور قوانين وأنظمة تحظر هذه الأنشطة.

وبعدما سرّب هذه البيانات طلب سنودن اللجوء في روسيا. وتزوج ميلز في موسكو في العام 2017.

وبعد ثلاث سنوات رزقا ابناً، وقال سنودن إنّه سيقدّم طلباً للحصول على الجنسية الروسية لتسهيل لمّ شمل عائلته، خصوصاً بسبب قيود السفر المتّصلة بجائحة كوفيد-19، لكنّه قال إنّه سيحتفظ بجنسيته الأمريكية.

وقال حينها: "ليندسي وأنا سنبقى أمريكيين وسنربي ابننا على القيم الأمريكية التي نحب بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي. وأنا أتطلع لليوم الذي أتمكن فيه من العودة إلى الولايات المتحدة للم شمل العائلة بأسرها". وفي وقت سابق من العام الحالي رزقا ابنا ثانيا.

وقال محامي الدفاع عن سنودن أناتولي كوشيرينا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن ليندسي ميلز، زوجة سنودن، ستتقدم الآن بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

من جهته، أفاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الإثنين أنّ سنودن الذي واجه اتّهامات في قضايا عدة في الولايات المتحدة، ما زال مواطناً أمريكياً.

وقال: "لا علم لديّ بشأن أي تغيّر طرأ على وضع جنسيته".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي تغيّر هو أنه نتيجة لجنسيته الروسية، يبدو أنّه الآن سيجنّد للقتال في حرب متهوّرة".

لكن لن يتمّ استدعاء سنودن، بحسب كوشيرينا، لأنه لا يمتلك خبرة سابقة في الخدمة العسكرية في روسيا.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات أنباء أنّ سنودن حصل على الجنسية الروسية بعدما تقدّم بطلب للحصول عليها.

وأعلن بوتين الأسبوع الماضي تعبئة 300 ألف من احتياطيي الجيش الروسي للمشاركة في الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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