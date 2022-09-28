بلجيكا: مقتل شخص خلال عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف أوساط اليمين المتطرف
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ذكر بيان للنيابة العامة البلجيكية أن عناصر الشرطة قتلت شخصا خلال عمليات دهم تخللها تبادل لإطلاق النار في منطقة أنتويرب شمال البلاد. وفيما لم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى متعلقة بتبادل إطلاق النار، أو المجموعة المستهدفة أكد أن "كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة" ضبطت خلال عمليات الدهم. وبعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني.
قتل شخص الأربعاء في منطقة أنتويرب شمال بلجيكا خلال عملية تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الشرطة خلال عملية تستهدف مخططا "لاعتداء إرهابي" يدبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف وفق توصيف بيان للنيابة العامة.
وحسب البيان، فإن التحقيق بقيادة قاضي التحقيق يستهدف "أوساطا يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف".
وتخلل التحقيق حوالي عشر عمليات دهم في منطقة أنتويرب تخللها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل.
وأكدت النيابة العام أن "كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة" ضبطت خلال عمليات الدهم. وبعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى متعلقة بتبادل إطلاق النار أو المجموعة المستهدفة.
ونهاية الأسبوع الماضي، أوقف أربعة هولنديين مشتبه بهم على خلفية ما وصفه المدعون بمخطط لخطف وزير العدل البلجيكي فانسان فان كويكنبورن.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الحادثة مرتبطة بالمداهمات التي نفذت الأربعاء في أنتويرب وضواحيها، وقرية كاسترلي المجاورة ومدينة غنت.
فرانس24/ أ ف ب
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