روسيا تصادق الجمعة رسميا على ضم المناطق الأوكرانية "الجديدة" الأربع التي تسيطر عليها جزئيا

موسكو ستضم "مناطق جديدة" في أوكرانيا إثر "استفتاء" فاز فيه الموالون لروسيا بغالبية ساحقة.

تصادق روسيا، الجمعة، بصورة رسمية على ضم "الأراضي الجديدة" التي استولت عليها في أوكرانيا خلال مراسم تقام في الكرملين ويلقي خلالها فلاديمير بوتين خطابا "هاما". وهذه المناطق التي تسيطر عليها موسكو جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

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أعلنت الرئاسة الروسية الخميس أن موسكو ستصادق الجمعة على ضم "الأراضي الجديدة" التي استولت عليها في أوكرانيا خلال مراسم تقام في الكرملين عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ)، كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين.

ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم "استفتاء" على الضم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

وسيلقي الرئيس فلاديمير بوتين "خطابا مهما في هذه المناسبة"، حسب بيسكوف.

ووصفت الدول الغربية وكييف هذه الاستفتاءات بأنها "زائفة"، مؤكدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.

وفي العام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي.

وقال عدد من المسؤولين والمعلقين الروس إنه بمجرد ضم هذه الأراضي من قبل روسيا واعتبارها جزءا من أراضيها، فإن موسكو يمكنها استخدام السلاح النووي لـ"الدفاع" عنها.

فرانس24/ أ ف ب

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