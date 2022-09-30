الأمم المتحدة: قرار روسيا بضم أراض أوكرانية "لن يكون له قيمة قانونية" و"سيهدد آفاق السلام"

الحرب في أوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال حضوره مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته للبنان، بيروت، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس إن أي قرار روسي بالمضي قدما في ضم مناطق أوكرانية "لن يكون له قيمة قانونية ويستحق الإدانة"، مؤكدا أن المنظمة الدولية ملتزمة تماما بسيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليا. واعتبر غوتيريس أن الخطوة الروسية تشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

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اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، أن ضم روسيا مناطق أوكرانية سيشكل "تصعيدا خطيرا" يهدد بشدة فرص السلام في المنطقة.

وصرح غوتيريس أمام الصحافيين بنيويورك أن "أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة (...). هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر ويجب عدم قبوله".

وشدد على أن ميثاق الأمم المتحدة واضح وأي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها هو انتهاك لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. وأضاف أن الضم "يتعارض مع كل ما يفترض أن يمثّله المجتمع الدولي. إنه يهزأ بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة".

وتابع أن "أي قرار روسي للمضي في هذا الاتجاه سيهدّد آفاق السلام أكثر ويطيل الآثار المأسوية على الاقتصاد العالمي، وخصوصا على الدول النامية، ويعوق قدرتنا على إيصال المساعدات الطارئة إلى أوكرانيا وخارجها".

واعتبر المسؤول الأممي أن الاستفتاءات التي أجريت في المناطق الأربع لا يمكن وصفها بأنها تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية. وشدد غوتيريس على أنه "حان وقت الابتعاد عن الهاوية".

مجلس الأمن الدولي

ويصوت مجلس الأمن، الجمعة، على مشروع قرار يدين "الاستفتاءات" لضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا.

ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، ليست لديه أي فرصة لتبنيه من قبل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، بسبب حق روسيا في النقض (فيتو)، لذا سيتم طرحه بعد ذلك للتصويت عليه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر قراراتها غير ملزمة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعترف باستقلال منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين، ما يمهد الطريق أمام ضم المنطقتين إلى روسيا.

وتم نشر المرسوم مساء الخميس في موقع الرئاسة الروسية (الكرملين).

ويعتزم بوتين إضفاء الطابع الرسمي، الجمعة، على ضم موسكو للمناطق الأوكرانية الأربع، رغم تنديد كييف وحلفائها الغربيين، وكان قد لوح بالدفاع عن المناطق الأوكرانية الانفصالية حتى بالأسلحة النووية.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف إن مراسم الاعتراف باستقلال المناطق الأربع ستجري الجمعة، في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وندد المجتمع الدولي بالاستفتاءات الروسية، حيث وصفتها دول أوروبية والولايات المتحدة بأنها "صورية"، قائلة إنها "لن تعترف بها".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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