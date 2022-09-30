الاتحاد الأوروبي يستأنف أعمال "مجلس الشراكة" مع إسرائيل بعد توقف لـ10 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يخاطب وسائل الإعلام في برلين، ألمانيا، 12 سبتمبر/أيلول 2022.

بعد تعليق دام عشر سنوات، أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه سيعقد الأسبوع المقبل أول اجتماع "لمجلس الشراكة" مع إسرائيل مع تطلع بروكسل إلى إعادة ضبط علاقاتها مع حكومة تل أبيب. وستركز المحادثات بين الجانبين على قضايا التجارة والتغير المناخي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة فضلا عن قضايا احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وحرية المعتقد ومكافحة معاداة السامية.

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قال الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيجري محادثات مع منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل في بلجيكا في 3 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يتطلع إلى إعادة العلاقات بعد توقف لعشر سنوات.

وستركز المحادثات على قضايا التجارة والتغير المناخي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، وستشمل أيضا احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وحرية المعتقد فضلا عن مكافحة معاداة السامية، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد عقد من تجميد عمل مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي بسبب موقف تل أبيب من المعارضة الأوروبية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويضغط الاتحاد الأوروبي من أجل "بداية جديدة" مع إسرائيل منذ إطاحة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو عام 2021 بعد 12 عاما في السلطة.

وقال بوريل في وقت سابق إنه يرحب "بحرارة" بإعلان لابيد دعمه لحل الدولتين مع الفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن التكتل يأمل "بالبناء على هذا الزخم" في الاجتماع المقبل.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لإيجاد مقاربة مشتركة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل دعم بعضها لإسرائيل في حين أن البعض الآخر أقرب إلى الفلسطينيين.

وكان بوريل قد قال بعد الإعلان في تموز/يوليو الماضي عن استئناف أعمال "مجلس الشراكة" مع إسرائيل إن موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط لم يتغير؛ نواصل دعم حل الدولتين.

فرانس24/أ ف ب

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