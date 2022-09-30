الجيش الأوكراني يستعيد مدينة كوبيانسك في الشمال الشرقي.. وواشنطن تؤكد على استمرار دعمها لكييف

الحرب في أوكرانيا

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دبابة أوكرانية في دونباس، 21 يونيو/حزيران 2022.

سيطر الجيش الأوكراني على كامل مدينة كوبيانسك، بعد دفعها القوات الروسية لإخلاء مواقعها على ضفة نهر أوسكيل الشرقية. كما أكدت الولايات المتحدة على استمرار دعمها الكبير لكييف.

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استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على كامل مدينة كوبيانسك الواقعة شمال شرق البلاد، بعدما دفعت القوات الروسية لإخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

وتمت استعادة جزء كبير من المدينة من الجيش الروسي مطلع أيلول/سبتمبر إثر الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خاركيف. لكن القوات الروسية بقيت في مواقعها في الضفة المقابلة للنهر وخاضت معارك بنيران المدفعية بينما فر مدنيون من القتال، محاولين العبور إلى مواقع سيطرة القوات الأوكرانية.

وأوصل متطوعون أوكرانيون وعناصر من الإطفاء، الخميس، دفعة أولى من المساعدات الإنسانية عبر معبر مشاة سليم يربط بين ضفتي نهر أوسكيل.

وقال الحاكم العسكري في كوبيانسك أندريه كاناتشيفيتش أثناء توزيع 2000 طرد غذائي قدمها البريطانيون "ستكون هذه أول عملية توزيع للمساعدات الإنسانية على الجانب الآخر".

ودوى صوت قذائف الهاون بشكل متقطع، فيما شوهدت دبابات وعربات مدرعة أوكرانية على الضفة الشرقية تمر أمام شاحنات مدمرة تحمل الحرف "Z" الذي يُرسم على عربات الجيش الروسي.

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية 5 جثث بملابس عسكرية تعود ربما إلى جنود روس، ملقاة قرب مركبات محطمة تحمل الحرف "Z".

وفي ضاحية "كوبيانسك-فوزلوفاي" الصناعية على بعد 5 كيلومترات جنوب الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، أكد السكان أن الروس انسحبوا الثلاثاء.

وشوهدت، الخميس، ناقلة جند مدرعة وفصيل من الجنود الأوكرانيين أمام المركز الثقافي بالمنطقة، وكانت دبابتان على الأقل تتحركان في الأرجاء.

الدعم الأمريكي مستمر

وفي الأثناء، قال رئيس أركان الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، إنه بحث مع أكبر قائد للجيش الأمريكي في أوروبا الحرب مع روسيا، الخميس، وتلقى تأكيدات بتقديم واشنطن للمزيد من الدعم.

وتحدث الجنرالان عبر الهاتف عشية توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق تعلن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، بعد ما وصفته كييف والغرب بأنها استفتاءات صورية أُجريت تحت تهديد السلاح في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكتب زالوجني على تيليغرام "أجريت محادثة مع الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وقائد الجيش الأمريكي في أوروبا".

وأضاف "تبادلنا الأفكار بشأن وضع العمليات والخطط والاحتياجات الإضافية للأسلحة. وأطلعت الجنرال كافولي على رؤية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا فيما يتعلق بالتعبئة في روسيا الاتحادية. وتلقيت تقديرا مشجعا وتأكيدات بشأن مزيد من الدعم".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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