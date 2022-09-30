بوتين يوقع مرسوما بإعلان خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين منطقتين مستقلتين

استعدادات لإقامة حفل موسيقي في الساحة الحمراء بموسكو، حيث وضعت لافتات كتب عليها عبارة " دونيتسك، لوهانسك، زابوروجيا، خيرسون، روسيا". 29 سبتمبر 2022.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس، مرسوما بإعلان خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين منطقتين مستقلتين عشية استعداد موسكو لحفل ضم 4 مناطق أوكرانية الجمعة. وفي رد على الخطوات الروسية، يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار الجمعة يدين "استفتاءات" الضم لهذه المناطق، كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تعترف أبدا بنتائجها التي قال إن روسيا دبرتها.

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أعلن الكرملين أن روسيا ستضم رسميا 4 مناطق أوكرانية تحتلها قواتها، خلال حفل كبير يقام في موسكو الجمعة، بعدما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية للدفاع عن هذه المناطق.

لكن التهديدات الروسية لم تنجح في منع تقدم القوات الأوكرانية التي تشن حملة مضادة واسعة النطاق، تمكنت خلالها من إجبار الجنود الروس على التراجع في الشرق بينما تقترب أكثر فأكثر من مدينة ليمان التابعة لمنطقة دونيتسك والتي قصفتها قوات موسكو لأسابيع قبل السيطرة عليها خلال الصيف.

واعترف بوتين باستقلال منطقتي وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين، بحسب مراسيم رئاسية نُشرت مساء الخميس، عشية استعداد روسيا لضمهما الجمعة.

وقال بوتين في هذه المراسيم "آمر بالاعتراف بسيادة واستقلال" منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن عملية الضم ستصبح رسمية خلال مراسم تقام في الكرملين. وأضاف أن الرئيس الروسي سيلقي خطابا "مهمّا" أثناء المناسبة.

وفي وقت لاحق، حمّل بوتين الغرب مسؤولية النزاع في أوكرانيا وأشار إلى أن النزاعات التي تشهدها جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة هي نتيجة لانهياره.

ويقوم هذا الخطاب على تصريحه الشهير بأن انهيار الاتحاد السوفياتي كان مأساة وأشار مؤخرا إلى أن على موسكو توسيع نطاق نفوذها في المنطقة التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي.

لا اعتراف أمريكي

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تعرف أبدا بنتائج الاستفتاءات التي "دبرتها روسيا" في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ "أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة".

وأضاف أن "الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة مطلقة. النتائج تولت موسكو فبركتها"، مشيدا بـ"تضحية" الأوكرانيين "من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم".

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار، وذلك خلال تبنيه تمديدا للموازنة الاتحادية للولايات المتحدة حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبعد الاستفتاءات، اعتبرت أوكرانيا أن الرد الغربي الوحيد المناسب سيكون عبر فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتزويد القوات الأوكرانية مزيدا من الأسلحة لتتمكن من مواصلة التقدم.

وتشكل المناطق الأربع - خيرسون وزابوريجيا جنوبا، ودونيتسك ولوغانسك شرقا - ممرا بريا مهما بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتمثل المناطق الخمس معا حوالي 20 % من الأراضي الأوكرانية فيما تستعيد القوات الحكومية الأوكرانية مواقع عدة منذ أسابيع.

فرانس24/ أ ف ب

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