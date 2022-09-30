روسيا تستخدم حق النقض وتمنع مجلس الأمن الدولي من تبني قرار يدينها بعد ضم أربع مناطق أوكرانية

الحرب في أوكرانيا

استخدمت روسيا الجمعة حق النقض (الفيتو) لتمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية. وامتنعت أربع دول عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والغابون.

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استخدمت روسيا الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا)، فيما امتنعت كل من الصين والهند والبرازيل والغابون عن التصويت. ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا أيدته عشر دول أعضاء.

كان الفيتو الروسي مؤكدا، لكن القوى الغربية ستشعر بالارتياح لأن موسكو لم تجد دعما من بكين وستسعى الآن للضغط على روسيا من خلال عرض مشروع القرار على تصويت في الجمعية العامة التي تضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بداية الاجتماع "هذه بالضبط المهمة التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن. الدفاع عن السيادة وحماية وحدة الأراضي وتعزيز السلام والأمن". وأضافت أن "الأمم المتحدة بنيت على فكرة أنه لن يسمح أبدا لدولة ما بالاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة".

من جهته اعتبر سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا أن السعي لإدانة عضو دائم في مجلس الأمن أمر غير مسبوق.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد اعتبر الخميس "أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية (...) لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة (...). هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر ويجب عدم قبوله".

وشدد على أن ميثاق الأمم المتحدة واضح وأي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها هو انتهاك لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. وأضاف أن الضم "يتعارض مع كل ما يفترض أن يمثله المجتمع الدولي. إنه يهزأ بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة".

فرانس24/ أ ف ب

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