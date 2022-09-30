زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا ويؤكد أن كييف ستطلب "انضماما عاجلا" لحلف الأطلسي

الحرب في أوكرانيا

بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية احتلتها، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، مضيفا أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الأطلسي.

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في فيديو بث على الإنترنت أن بلاده لن تتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، مؤكدا: "سنتفاوض مع الرئيس الجديد".

وبعد بضع دقائق من إعلان بوتين رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية احتلتها، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الأطلسي. وقال: "نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف شمال الأطلسي".

فرانس24/ أ ف ب

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