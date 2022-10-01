الغاز يتوقف عن التسرب من أنابيب خط نورد ستريم2

الحرب في أوكرانيا

الغاز يتسرب من بحر البلطيق عند موقع خط نوردستريم2، 28 أيلول/سبتمبر 2022.

توقف الغاز من التسرب من خط أنابيب نورد ستريم2 تحت بحر البلطيق بعد حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه، وفق ما قاله المتحدث باسم الشركة المشغلة أولريش ليسيك. وكان التسرب قد رصد الاثنين قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية، وخلص تقرير دانماركي سويدي صدر الجمعة إلى أن التسربات نتجت من انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

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أعلن المتحدث باسم الشركة المشغلة لخط نورد ستريم2 للغاز السبت أن تسرب الغاز من خط الأنابيب تحت بحر البلطيق انتهى نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه.

وقال أولريش ليسيك "أدى ضغط الماء إلى إغلاق خط الأنابيب في شكل يمنع تسرب الغاز الموجود داخله"، موضحا أنه "لا يزال هناك غاز في خط الأنابيب".

وردا على سؤال عن كمية الغاز التي يعتقد أنها في خط الأنابيب، قال ليسيك إن الكمية لم تحدد بعد.

لم تتوافر على الفور معلومات حول التسرب في خط أنابيب نورد ستريم1 والذي كان أقوى بشكل ملحوظ.

صار خطا أنابيب نورد ستريم1 و2 الرابطان بين روسيا وألمانيا، في صلب التوترات الجيوسياسية بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا في خطوة يعتقد أنها جاءت ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد غزوها لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن خطي الأنابيب لا يعملان حاليا، إلا أن كليهما كانا يحتويان على الغاز قبل أن يتعرضا لما يبدو أنه عملية تخريب أدت إلى حدوث أربعة تسربات.

وخلص تقرير دانماركي سويدي صدر الجمعة إلى أن التسربات نتجت من انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

وقالت الدولتان إن "كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن تلك الانفجارات كانت نتيجة عمل متعمد".

لكن سبب الانفجارات يظل غامضا مع نفي كل من موسكو وواشنطن مسؤوليتها عنها.

وحصلت التسربات التي تم رصدها الاثنين قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية في بحر البلطيق.

وقع تسربان في المنطقة الاقتصادية الخالصة السويدية، وتسربان آخران في المنطقة الدانماركية.

وكشف أولريش ليسيك أن شركة نورد ستريم2 أبلغت هيئة تنظيم الطاقة الدانماركية في وقت سابق السبت أن تسرب الغاز انتهى.

وكانت السلطات الدانماركية قد رجحت أن تستمر التسربات حتى نفاد الغاز في خطوط الأنابيب، وتوقعت أن يحدث ذلك الأحد.

وأعلن خفر السواحل السويديون في وقت متأخر الجمعة أن التسربين في نورد ستريم2 أظهرا علامات ضعف بسبب استنزاف الغاز الموجود في الأنابيب.

وبات عرض قطر التسرب الظاهر على سطح البحر في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة 20 مترا فقط، أي أقل بعشر مرات مما كان عليه في البداية.

وبدأ التسرب في نورد ستريم1 يتراجع الجمعة مع انخفاض قطر التسرب الظاهر على سطح البحر إلى 600 متر، من 900 إلى 1000 متر الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب

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