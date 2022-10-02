الحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يتعهد باستعادة مدن أخرى في دونباس

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد أن جيشه سيستعيد "الأسبوع المقبل" مدنا أخرى في منطقة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمها رسميا

بعد سيطرته على مدينة ليمان الاستراتيجية التي تعتبر خسارة كبيرة لموسكو، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن جيش بلاده سيستعيد "الأسبوع المقبل" مدنا أخرى في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا رسميا إلى أراضيها.

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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بأن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية شرقي البلاد، سيستعيد "الأسبوع المقبل" مدنا أخرى في منطقة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمها رسميا الجمعة.

وقال زيلينسكي: "خلال هذا الأسبوع، رُفعت أعلام أوكرانية جديدة فوق دونباس" حيث تقع منطقة دونيتسك، مضيفا "ستُرفع مزيدا من الأعلام خلال الأسبوع المقبل".

وتعتبر خسارة ليمان التي تشكل شريانا استراتيجيا لخط السكك الحديد خسارة كبيرة لموسكو التي أعلنت الجمعة ضم دونيتسك وثلاث مناطق أوكرانية أخرى إلى أراضيها.

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وتابع الرئيس الأوكراني متحدثا عن المسؤولين الحكوميين الروس: "لقد بدأوا يهاجمون الواحد الآخر: إنهم يفتشون عن مذنبين ويتهمون جنرالات بأنهم أخفقوا. إنها إشارة الإنذار الأولى التي ينبغي سماعها على كل مستويات الحكومة الروسية".

ثم تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخاطب مواطني الأخير قائلا "ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش محرقة لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى روسيا".

فرانس24/ أ ف ب

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