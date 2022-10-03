بريطانيا تتراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد انتقادات حادة واجهتها

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وزير الخزانة كواسي كوارتينغ ورئيسة الوزراء ليز تراس خلال افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنغهام. بريطانيا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين إلغاء قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط على الكشف عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة، حسبما قال وزير المال كواسي كوارتينغ خلال اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم. ويعد القرار أول تراجع عن خطة أساسية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.

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تراجعت بريطانيا الإثنين عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

وفي ثاني يوم من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ في تغريدة إنه "لن يمضي قدما" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 بالمئة، مضيفا أنها باتت مصدرا "لتشتيت الانتباه".

كما جاء في التغريدة: "واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة بات سببا لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن نمضي قدما بإلغاء.. الضريبة". وأضاف كوارتينغ: "فهمنا وسمعنا".

ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر. وقد جاء بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 سبتمبر/أيلول.

وكان كوارتينغ قد اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار). وتسببت الميزانية "المصغرة" بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض.

وتضمنت الميزانية تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات غزو روسيا، المصدرة الرئيسية للغاز، لأوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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