فرنسا تعلن استعدادها للشتاء بعد ملء احتياطياتها الاستراتيجية من الغاز

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تلقي خطاب سياستها العامة في الجمعية الوطنية في باريس، فرنسا، 6 يوليو، 2022.

أعلنت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الإثنين استعداد بلادها لفصل الشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، مشيرة إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

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أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الإثنين، أن بلادها "مستعدة" للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، إذا خفض السكان استهلاك الطاقة.

وقالت بورن أمام البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة الحرب في أوكرانيا "مهما حصل، نحن مستعدون لهذا الشتاء. توقعنا هذا الوضع مسبقا".

وأشارت إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت "أعلن الرئيس عن خطة لتوفير الطاقة هذا الصيف. إذا شارك الجميع، فسنتجاوز هذه الشهور المقبلة من دون خطر حدوث انقطاعات".

وفي خطاب بالفيديو موجّه إلى الشعب الفرنسي، ظهر الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، مرتديا كنزة بياقة عالية، في لباس بات يرمز لجهود توفير الطاقة المستخدمة للتدفئة.

وحثت الحكومة الفرنسية السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية.

"تدابير حاسمة"

بدورها ذكرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الفصلي، الإثنين، أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون "حاسمة" هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع "موجة برد متأخرة".

وأدى تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على العقوبات ضد موسكو منذ غزو أوكرانيا، إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية، ودفع الأوروبيين للتزود بالغاز من مصادر أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير لاسيما الغاز الأميركي والغاز النرويجي.

وأشارت الوكالة إلى أنه بفضل استراتيجية التنويع هذه فإن "خزانات الغاز كان ممتلئة بنسبة 90% حتى أواخر أيلول/سبتمبر"، محذرة في الوقت نفسه أوروبا من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، اعتباراً من هذا الشتاء وفي العام المقبل.

وحذرت الوكالة من أنه "بدون تخفيض الطلب على الغاز، وفي حال انقطعت الإمدادات الروسية تماما، فإن المخزون سيكون أقل من 20% في شباط/فبراير، وذلك في حال وجود مستوى عالٍ من الإمدادات بالغاز السائل". في المقابل سيكون المخزون "بحدود 5% في حال كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة".

ورأت الوكالة الدولية للطاقة أن على أوروبا اتخاذ إجراءات اقتصاد "حاسمة" من أجل "الحفاظ على المخزونات عند مستويات تكفي حتى نهاية موسم الحاجة إلى التدفئة".

فرانس24/أ ف ب

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