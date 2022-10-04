البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يفرض على مصنعي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة تزويدها بشاحن موحد

تبنى البرلمان الأوروبي الثلاثاء قرارا سينهي تعدد أنواع أجهزة الشحن للأجهزة الإلكترونية، ويلزم مصنعيها من هواتف ذكية وسائر الأجهزة المحمولة، بتزويد منتجاتهم بنوع شاحن موحد من نوع "سي" (USB-C) اعتبارا من 2024. وسيشمل القرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا، اعتبارا من 2026، والذي لقي معارضة شديدة من قبل شركة "أبل".

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اعتبارا من 2024، ستكون أجهزة الشحن من نوع "سي" (USB-C) الشاحن الوحيد للأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي، وفق القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي الثلاثاء حيث أعطى موافقته النهائية على إلزام مصنعي الهواتف الذكية وسائر الأجهزة المحمولة بتزويد منتجاتهم بهذا الشاحن.

وأقر أعضاء البرلمان النص بأكثرية ستمئة وصوتين (مقابل 13 صوتا معارضا وامتناع ثمانية عن التصويت". وهو القرار الذي عبرت شركة "أبل" عن معارضتها الشديدة له.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، النائب المالطي من الحزب العمالي أليكس أجيوس صليبا، وهو مقرر النص إن "هذا يوم عظيم للمستهلكين ولبيئتنا".

وكان صليبا ظهر قبل ساعات حاملا مجموعة أجهزة شحن مختلفة شبيهة، وقال "هذا الأمر بات من الماضي".

وسيُفرض هذا الموجب الجديد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية والخوذ والكاميرات الرقمية والسماعات اللاسلكية وأجهزة لعب الفيديو المحمولة وأجهزة "جي بي إس" ولوحات المفاتيح وفئران الكمبيوتر، إضافة إلى أجهزة المساعدة المنزلية المحمولة، بصرف النظر عن الشركة المصنعة لها.

وسيشمل القرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا، اعتبارا من 2026.

ومن خلال هذا التصويت، صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق تم التوصل إليه مطلع حزيران/يونيو مع البلدان الأعضاء، بعد عقد من محاولات فرض الشواحن الموحدة، في مسعى يثير استياء شركة "أبل"، المعارضة الرئيسية لمثل هذا التشريع الرائد في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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