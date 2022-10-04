القوات الأوكرانية تتقدم في جبهات الشرق والجنوب...وتراجع روسي كبير شمال خيرسون

عربات عسكرية أوكرانية تسير بالقرب من دبابة روسية مدمرة، مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، في بلدة إيزيوم، التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرًا، في منطقة خاركيف، أوكرانيا في 24 سبتمبر 2022.

أظهرت خارطة عسكرية نشرتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء تراجعا كبيرا لقواتها شمال خيرسون جنوب أوكرانيا، حيث تواجه ضغوطا شديدة من الجيش الأوكراني فيما أكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن جيشه استعاد عشرات البلدات هذا الأسبوع من القوات الروسية في الجنوب وفي الشرق. من جهته وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة دعم كييف طالما تدافع عن نفسها أمام روسيا، وأبلغ نظيره الأوكراني أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية تتضمن قاذفات صواريخ "هيمارس" شديدة الدقة.

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تراجع الجيش الروسي، الثلاثاء، في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب)، وفقا للخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، والتي تظهر آخر مكاسب الهجوم الأوكراني المضاد في الأراضي التي ضمتها موسكو.

وبينت الخرائط أن القوات الروسية خرجت من عدد كبير من النواحي وبينها دودشاني الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبر، في حين يشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في المنطقة.

ويتمركز حوالي 20 ألف جندي روسي في هذه المنطقة، بحسب التقديرات الغربية والأوكرانية.

وركزت القوات الأوكرانية نيرانها في الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وعلى الجسور الممتدة عليه من أجل قطع خطوط الإمداد الروسية.

وفي خاركيف أظهرت الخرائط أن القوات الروسية تخلت بالكامل تقريبا عن الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، حيث كانت تحتفظ بموطئ قدم. لكن الجيش الروسي لم يعلن عن أي انسحاب ولم يدل بأي تعليق بشأن التراجع الذي تظهره الخرائط.

"تقدم سريع وقوي"

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن جيشه يحقق تقدما "سريعا وقويا" في الجنوب وإنه استعاد "عشرات" البلدات هذا الأسبوع من القوات الروسية في الجنوب وفي الشرق.

وقال في خطابه اليومي إن الجيش الأوكراني يحقق "تقدما سريعا وقويا في جنوب بلادنا...تم تحرير العشرات من البلدات هذا الأسبوع وحده".

وأضاف أن بعض الأراضي التي تمت استعادتها هي في خيرسون ولوغانسك ودونيتسك، حيث أجريت استفتاءات الأسبوع الماضي للانضمام إلى روسيا وصفتها كييف والغرب بغير القانونية.

صواريخ "هيمارس"

وفي محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، وعد الأخير "بمواصلة دعم أوكرانيا طالما تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي."

وأبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك قاذفات صواريخ "هيمارس" عالية الدقة والقوية والتي أدت دورا مهما في التطورات العسكرية الأوكرانية الأخيرة.

ويشمل الجزء المتبقي من المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة على وجه الخصوص 32 مدفع "هاوتزر" وعشرات الآلاف من الذخائر الخفيفة وذخيرة المدفعية وأنظمة الألغام و200 عربة مدرعة.

فرانس24/أ ف ب

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