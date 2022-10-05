الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع رسميا قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

"وفقا لدستور الاتحاد الروسي" وقع الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا، ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا. فيما واجه الجيش الروسي ميدانيا انتكاسات عسكرية جديدة في شمال شرق البلاد وكذلك في منطقة خيرسون.

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.

وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا "في الاتحاد الروسي وفقا لدستور الاتحاد الروسي".

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والهزائم العسكرية على الأرض، ضم بوتين هذه المناطق الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، مؤكدا أنها من حق روسيا بعد تنظيم عمليات استفتاء على عجل.

في أعقاب ذلك، واجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية جديدة في شمال شرق البلاد وكذلك في منطقة خيرسون.

وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما اسمتها استفتاءات في مناطق تحتلها من أوكرانيا. ولا تسيطر القوات الروسية بشكل كامل على المناطق التي تم ضمها. ويصل إجمالي ما ضمته لنحو 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، إلا أن الحدود الدقيقة لهذه المناطق غير واضحة.

وأظهرت خرائط عرضتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء انسحابات سريعة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها حيث تتعرض لضغوط قوية من الهجوم الأوكراني المضاد.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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