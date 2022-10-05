تراس تعد بإخراج بريطانيا من "العاصفة" وسط انتقادات وانقسامات داخل حزب المحافظين

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلال آخر يوم من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين. برمنغهام، بريطانيا في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بإخراج بلادها من "العاصفة" وذلك في كلمتها خلال أشغال اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي عرف انقسامات داخلية. وكانت تراس أعلنت الإثنين التراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد انتقادات حادة واجهتها، في وقت يعاني المواطنون البريطانيون العاديون من أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.

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قطعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء وعدا بإخراج المملكة المتحدة من "العاصفة"، خلال آخر يوم من مؤتمر حزب المحافظين الذي عرف انقسامات داخلية وانتقادات لسياستها.

وقالت تراس التي قاطع كلمتها لوقت وجيز ناشطتان من منظمة غرينبيس غير الحكومية بالقاعة: "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قدما لكي نخرج من العاصفة".

تغريدة رئيسة الوزراء البريطانية We are the only party with a clear plan to get Britain moving.



We are the only party with the determination to deliver.



Together, we can unleash the full potential of our great country.



That is how we will build a new Britain for a new era.https://t.co/La6VP8gZV9 — Liz Truss (@trussliz) October 5, 2022

وكُتب على لافتة حملتها الناشطتان "من صوت لصالح هذا الأمر؟" قبل أن يتم اقتيادهما من القاعة سريعا، في إشارة إلى تراجع حزب المحافظين عن وعوده في التحرك لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.

وبعد خطاب تراس تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار ما أنهى تحسن العملة في مطلع الأسبوع. وخسرت العملة البريطانية 0,90 بالمئة من قيمتها لتصل إلى 1,1375 دولار.

واختتمت تراس، التي تتولى السلطة منذ نحو شهر، الأربعاء مؤتمر حزب المحافظين الذي تخللته سلسلة تغييرات مواقف وفوضى وأزمة سلطة. فوسط انتقادات وضغوط من غالبيتها، أعلنت الإثنين أنها تتخلى عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، الإجراء الذي أثار معارضة شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.

وأُجبرت تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتينغ على التراجع عن قرار خفض ضريبة الدخل بالنسبة للأكثر ثراء، في وقت يعاني المواطنون البريطانيون العاديون من أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال. وقوبلت تلك الخطة بانتقادات واسعة من معارضين في الحزب المحافظ وبعدم رضا عميق عكسته استطلاعات الرأي بينما زعزعت استقرار أسواق المال نظرا لاعتمادها على مليارات الجنيهات الإسترلينية كديون حكومية إضافية.

لكن تراس قالت في تصريح لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد بأنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا" في مسعى منها لطرح إجراءات أخرى واردة في خطة الموازنة التي عرضها كوارتينغ في 23 سبتمبر/أيلول وكانت وراء تدهور الجنيه الإسترليني في الأسواق.

فرانس24/ أ ف ب

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