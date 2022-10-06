اجتماع أوروبي واسع في براغ في خطوة رمزية لمواجهة فلاديمير بوتين

© أ ف ب

يتلقي قادة 44 دولة الخميس في براغ في اجتماع هو الأول في إطار "المجموعة السياسية الأوروبية"، في صيغة غير مسبوقة تشكل أيضا رمزا قويا بعد سبعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. يشكل هذا التجمع ترجمة لفكرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويضم دولا أخرى في القارة إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

إعلان اقرأ المزيد

في لقاء يحمل رمزية قوية بعد أشهر من انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، يعقد قادة 44 دولة الخميس في براغ اجتماعا هو الأول في إطار "المجموعة السياسية الأوروبية".

وتهدف "الصورة العائلية" في قلعة براغ المهيبة التي تهيمن على البلدة القديمة إلى إحياء الروح المعنوية بينما يلوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا باستخدام السلاح النووي وتواجه القارة أزمة غير مسبوقة للطاقة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أطلق فكرة التجمع في أيار/مايو الماضي إنه "يشكل رسالة عن وحدة أوروبا". وأضاف أن "المجموعة السياسية الأوروبية" أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي (دعيت 17 دولة بالإضافة إلى البلدان الـ27 الأعضاء في التكتل).

ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بـ"ابتكار عظيم"، واعتبره بدوره جيدا "للسلام" و"الأمن" و"التنمية الاقتصادية".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لدى وصوله إن "القارة الأوروبية بأكملها تجتمع هنا باستثناء دولتين: روسيا وبيلاروسيا. وهذا يوضح مدى انعزال هذين البلدين".

وسيتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كييف عبر الفيديو.

ولكن تكمن وراء هذا العنوان خلافات وبلدان تتبع مسارات مختلفة جذريا حيال الاتحاد الأوروبي، من النرويج إلى أوكرانيا وسويسرا وتركيا وبريطانيا ومولدافيا وصربيا وأذربيجان.

فما القاسم المشترك بين الدول المرشحة المعلنة (التي ينفد صبرها) وتلك التي تدرك أن الباب مغلق أمامها لفترة طويلة، والمملكة المتحدة التي اختارت قبل ست سنوات مغادرة الاتحاد الأوروبي وسط ضجة كبيرة؟

وهل ستستمر "المجموعة السياسية الأوروبية" لفترة طويلة أم ستنضم إلى اللائحة الطويلة للمشاريع قصيرة الأمد في القارة مثل "الكونفدرالية الأوروبية" التي اقترحها في 1989 فرانسوا ميتران؟

ألا يمكن أن تصبح غرفة انتظار للمرشحين لللانضمام إلى الاتحاد إلى الأبد؟

يؤكد إيمانويل ماكرون أن هذه الفكرة تشكل "استكمالا" وليس "بديلا" لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي برنامج هذه القمة الأولى مجموعات عمل وعشاء لكن لا بيانا ختاميا للمشاركين. ويأمل المنظمون في الإعلان عن مشاريع تعاون عملية محتملة لا سيما في مجال الطاقة.

وقالت إلفير فابري إن "هناك قضية عرض ضد بوتين وهي مهمة". وأكدت أنه لصورة الزعماء الـ44 المجتمعين وزن كبير، لكنها حذرت من أن ذلك "لن يكون كافيا".

وبعد ذلك، تأمل فرنسا في عقد اجتماع جديد في ربيع 2023 مع الإعلان في براغ عن اسم الدولة المضيفة التالية التي لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقد تكون مولدافيا.

مواجهة "عنف بوتين"

بعد ست سنوات على تصويت البريطانيين لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستكون أقل تصرفات وإيماءات لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس في براغ موضع تدقيق كبير، وهي لم تدل بأي تصريح لدى وصولها إلى قصر براغ.

وفي لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، شدد الزعيمان على أهمية تشكيل "جبهة أوروبية موحدة" في مواجهة "عنف بوتين".

وتوضح إلفير فابري من معهد جاك دولور، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه وقت صعب جدا في بلدها ويمكن أن يسمح اجتماع براغ لتراس باستعادة "مكانة دولية وشكل من التأثير في القارة".

وتضيف أن "ليز تراس ترى في ذلك أيضا مصلحة على الأمد القصير"، مشيرة إلى أن "الوضع المرتبط بالطاقة في المملكة المتحدة يحتاج إلى هذه المساحة للحوار".

ويأمل المنظمون في إعلان مشاريع تعاون عملية محتملة لا سيما في مجال الطاقة.

وقالت إلفير فابري "هناك قضية عرض ضد بوتين وهي مهمة". وأكدت أنه لصورة الزعماء الـ44 المجتمعين أهمية كبيرة، لكنها حذرت من أن ذلك "لن يكون كافيا".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك