اجتماع بين قادة تركيا وأرمينيا وأذربيجان على هامش قمة أوروبية موسعة في براغ

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على هامش قمة أوروبية في العاصمة التشيكية براغ، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

التقى قادة تركيا وأرمينيا وأذربيجان في اجتماع غير رسمي على هامش قمة أوروبية واسعة الخميس في براغ. وتعد هذه أول محادثات رفيعة المستوى بين تركيا وأرمينيا منذ أن بذلت الدولتان مسعى لإصلاح العلاقات بينهما في أواخر العام الماضي بعد عقود من العداء.

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كشفت وسائل إعلام تركية أن زعماء تركيا وأرمينيا وأذربيجان عقدوا اجتماعا غير رسمي على هامش قمة أوروبية الخميس.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحادث مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وزعيم أذربيجان إلهام علييف قبيل قمة براغ.

ونشرت الوكالة صورة للزعماء الثلاثة وهم يجلسون معا إلى مائدة صغيرة.

واشتعلت التوترات خلال حرب في عام 2020 حول إقليم ناغورني قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان. واتهمت تركيا قوات من عرقية الأرمن باحتلال أرض تابعة لأذربيجان لكنها دعت فيما بعد إلى التقارب في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة نفوذها الإقليمي.

وفي يناير/كانون الثاني عقدت تركيا وأرمينيا أول جولة من المحادثات بينهما منذ أكثر من عشر سنوات وصفتاها بأنها "إيجابية وبناءة" وتمثل بادرة على استعادة العلاقات وإعادة فتح الحدود.

وليست هناك علاقات دبلوماسية أو تجارية بين أنقرة وأرمينيا منذ التسعينيات. والمبادرة الأخيرة هي المحاولة الأولى لاستعادة العلاقات منذ التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين في عام 2009 لم يصدق عليه البلدان.

فرانس24/ رويترز

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