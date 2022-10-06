مقتل نحو 15 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية

يساعد خفر السواحل الأتراك المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية ، 6 مارس/ آذار 2020.

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وسط بحر إيجه بعد غرق قاربهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعاء.

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أعلن خفر السواحل اليوناني أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ويعد هذا الحادث ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ يوم الأربعاء.

وقال خفر السواحل، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا مضيفا أنه تم العثور على 15جثة، ما يترك حوالي 20شخصا في عداد المفقودين.

وأشارت المعلومات الى غرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.

وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ. وتم العثور على ثلاثة عالقين في منطقة نائية.

وفي حادث سابق، أنقذت السلطات اليونانية 30 مهاجرا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا في جنوب اليونان أمس الأربعاء.

فرانس24/رويترز

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