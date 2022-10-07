الاتحاد الأوروبي يعلن عن إرسال بعثة إلى أرمينيا للمساعدة بترسيم الحدود مع أذربيجان

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في بيان مشترك نُشر إثر مناقشات رباعية بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل مهمة مدنية الى أرمينيا ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر لمدة شهرين كحد أقصى هدفها بناء الثقة والمساهمة من خلال تقارير لجانها بترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. والتقى القادة الأربعة مدى ساعات عدة في وقت متقدم ليل الخميس الجمعة على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، وفق ما أعلنت الأطراف المعنية الجمعة عقب اجتماع رباعي مع فرنسا في براغ.

وجاء في بيان مشترك نُشر إثر مناقشات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "البعثة ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر لمدة شهرين حدًّا أقصى. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان (الملكفة) ترسيم الحدود".

واضاف البيان المشترك "وافقت أرمينيا على تسهيل إنشاء هذه البعثة" و"وافقت أذربيجان على التعاون مع هذه البعثة".

والتقى القادة الأربعة مدى ساعات عدة في وقت متقدم ليل الخميس الجمعة على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وشدد الإعلان المشترك على أن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما ميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما-آتا لعام 1991 والذي بموجبه تعترفان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما".

وأوضح أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

في ايلول/سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 286 شخصا جراء اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ معارك بين الجارين منذ حرب 2020.

فرانس24/ أف ب

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