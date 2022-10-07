الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: المدنيون يدعمون الجيش الأوكراني لتحقيق التقدم بمنطقة خيرسون الجنوبية

01:43 جندي أوكراني في منطقة خيرسون © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

يلعب المدنيون في أوكرانيا دورا محوريا لدعم الجيش لتحقيق التقدم بمنطقة خيرسون في الجبهة الجنوبية. الجنود الأوكرانيون بدورهم ورغم تواصل المعارك العنيفة مع القوات الروسية يزداد حماسهم مع التقدم الميداني الذي يحققوه في المنطقة. فوفق تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس، فإنه تم تحرير أكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي وعشرات القرى، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول. المزيد من التفاصيل في تقرير فرانس24.