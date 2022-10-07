فرنسا تدرس إرسال عتاد عسكري إضافي إلى أوكرانيا يتضمن مدافع "قيصر"

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إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي في قصر ماريينسكي في كييف ، 16 يونيو 2022.

أعلنت فرنسا، الخميس، أنها تدرس إرسال المزيد من العتاد العسكري إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا، بما يشمل مدافع "هاوتزر" الفرنسية من طراز "قيصر". يأتي ذلك بعدما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في التفكك أمام هجوم أوكراني مضاد استعادت فيه كييف السيطرة على آلاف الأميال المربعة منذ بداية أيلول/ سبتمبر.

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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إن بلاده تدرس إرسال مدافع "هوارتز" من طراز "قيصر" إضافية إلى أوكرانيا التي تحاول منذ أكثر من 7 أشهر دحر الجيش الروسي عن أراضيها.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية في براج "نعمل على عدة طلبات مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بشأن مدافع (قيصر) إضافية".

وقدمت فرنسا لأوكرانيا منذ بداية النزاع 18 مدفع "قيصر"، عيار 155 ملم، بمدى يصل إلى 40 كم، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وعربات مدرعة ووقودا، وتجهيزات فردية ونحو 15 مدفع "تي آر إف1" عيار 155 ملم.

وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية إن باريس تدرس تزويد كييف بـ 6 إلى 12 مدفع "قيصر" إضافيا مستقطعة من طلبية للدنمارك. وتدرس فرنسا أيضا إمكانية منح كييف 20 مركبة مدرعة من طراز باستيون.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن دول الاتحاد الأوروبي "ستناقش هذه الموضوعات وبعض الآليات" الجمعة في قمة غير رسمية في براج، مضيفا أنه سيقدم مزيدا من التفصيل خلال مؤتمر صحافي عقب هذا الاجتماع.

وشدد ماكرون قائلا: "سنواصل دعم أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا".

وأردف "هذه المساعدة ستستمر من حيث المعدات والتدريب بما يتماشى مع ما نقوم به منذ عدة أشهر".

وتابع "نواصل المضي قدما على أساس الطلبات المقدمة والتنسيق بشكل وثيق للغاية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى المملكة المتحدة.

فرانس24/أ ف ب

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