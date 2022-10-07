منح نوبل للسلام 2022 لناشط بيلاروسي ومنظمتين غير حكوميتين روسية وأوكرانية

أليس بيالياتسكي عضو مركز "فياسنا" المنظمة الرئيسية لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، في عام 2020. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

بعد جوائز الفيزياء والكيمياء والأدب، مُنحت الجمعة جائزة نوبل للسلام لعام 2022، للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكراني، الذين "أثبتوا معا أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية".