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"قضينا ليلة تحت المطر" و"90 بالمئة من زملائنا مرضى"...جنود روس يستنكرون أوضاعهم السيئة في فيديو

01:27 صورة من شاشة فرانس24 © فرانس24

التجأ جنود روس إلى تصوير فيديوهات ونشرها لكشف الوضع الصعب الذي عاشوه على الحدود الروسية الأوكرانية. وقال أحد هؤلاء "قضينا ليلتنا في العراء تحت المطر"، موجها اللوم والعتاب للمسؤولين، قبل أن يضيف أن "90 بالمئة من الجنود هنا مرضى". ثم ينتقد نوعية الأسلحة المسلمة له ولزملائه، وكلها تعود إلى عقود خلت. ويرد الجيش الروسي على هذا النوع من الفيديوهات بنشر أخرى يظهر عبرها مدى جاهزيته القتالية رغم الانتكاسات.