تجدد القصف الروسي على مدينة زابوريجيا الأوكرانية يخلف 17 قتيلا على الأقل

الحرب في أوكرانيا

مبنى سكني في زابوريجيا متضرر جراء قصف صاروخي روسي، 9 أكتوبر 2022.

لقي على الأقل 17 شخصا حتفهم إثر قصف على مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا خلال ليل السبت الأحد وفق مسؤول محلي. يأتي هذا بعد ثلاثة أيام فقط من وقوع ضربات جوية خلفت 17 قتيلا أيضا، وفق مصادر رسمية.

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قال كاتب إدارة مدينة زابوريجيا، يدعى أناتولي كورتيف على تطبيق تلغرام الأحد أنه "نتيجة لهجوم صاروخي خلال الليل على زابوريجيا تضررت المباني السكنية والطرق في منطقة سكنية بالمدينة". وأضاف "17 شخصا لقوا حتفهم حتى هذه اللحظة" وفق حصيلة أولية.

وكانت مدينة زابوريجيا قد استُهدفت صباح الخميس الماضي بسبعة صواريخ أسفرت عن مقتل 17 شخصا أيضا.

ويأتي هجوم الأحد غداة انفجار كبير نجم بحسب موسكو عن شاحنة مفخخة، أدى إلى تدمير جزء من جسر القرم، الذي يعتبر المنشأة الأساسية ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وتبعد مدينة زابوريجيا عن محطتها النووية التي تسيطر عليها روسيا بحوالي 125 كيلومترا. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن قصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، الأمر الذي ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

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