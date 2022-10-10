مباشر: قصف روسي على كييف و"عدة مدن" أوكرانية

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رجال الإسعاف يتفقدون موقع تعرض للقصف في االعاصمة الأوكرانية كييف، 10تشرين الأول/أكتوبر 2022.

دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن "عديدة" أخرى صباح الاثنين، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ". فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

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10:25 كييف: روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا صباح الإثنين على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على تلغرام أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخا أسقطت دفاعاتنا الجوية 41" منها، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".

10:03 وزارة الدفاع الأوكرانية تتعهد بالرد على الضربات الصاروخية الروسي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا صباح اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة على صفحتها على موقع فيس بوك "سقط ضحايا ووقع دمار.. سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا! سنأخذ بثأرنا".

9:50 الشرطة الأوكرانية تعلن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 12 في انفجارات بكييف

قالت الشرطة الأوكرانية إن ما لا يقل عن خمسة قتلوا وأصيب 12 في قصف صاروخي روسي للعاصمة الأوكرانية كييف الاثنين.

وأفادت الشرطة في بيان عبر صفحتها على فيس بوك بأن "معظم الهجمات وقعت في وسط العاصمة.

9:45 وزير خارجية أوكرانيا: بوتين إرهابي يتحدث بالصواريخ

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت بلاده الاثنين تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين "إرهابي يتحدث بالصواريخ".

وأضاف كوليبا في تغريدة على تويتر "تعرضت أوكرانيا لعدة ضربات صاروخية. أسلوب بوتين الوحيد هو الإرهاب في المدن الأوكرانية المسالمة، لكنه لنيكسر أوكرانيا. وهذا أيضا رده على كل الساعين إلى التهدئة الذين يريدون التحدث معه عن السلام. بوتين إرهابي يتحدث بالصواريخ ".

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

9:10 زيلينسكي: روسيا تحاول "محونا من على وجه الأرض"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا الاثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأضاف عبر تطبيق المراسلة تلغرام "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض... تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف".

ومضى يقول "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".

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9:00 قصف على كييف و"مدن عديدة" في أوكرانيا

استهدف قصف العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا "عديدة" أخرى صباح الاثنين، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ".

وسمع صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية خمسة انفجارات على الأقل في كييف، فيما ارتفعت أعمدة من الدخان الأسود فوق العاصمة. وأعلن المسؤول في الرئاسة كيريلو تيموشنكو عبر تلغرام "أوكرانيا تتعرض لهجوم صاروخي، لدينا معلومات عن ضربات على مدن عديدة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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