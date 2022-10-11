الحكومة الفرنسية تتعهد بتحمل مسؤولياتها في حال استمرار أزمة الوقود التي تشل البلاد
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عطلت إضرابات بسبب الأجور في مصافي شركتي توتال إنرجي وإكسون موبايل عمليات التكرير والتوزيع، ما أدى إلى نفاد امدادات ثلث محطات الوقود في البلاد، على الرغم من افراج الحكومة عن مزيد من الاحتياطات الاستراتيجية إضافة إلى زيادة الاستيراد إلا أن هذه الازمة ما زالت متواصلة، وفور عودتها من الجزائر عقدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن اجتماع أزمة تعهدت على إثره الحكومة بتحمل مسؤولياتها، وحتى الآن لا اتفاق في الأفق بين النقابات ورؤساء الشركات.