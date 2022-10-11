الحكومة الفرنسية تتعهد بتحمل مسؤولياتها في حال استمرار أزمة الوقود التي تشل البلاد

تظهر هذه الصورة لافتة مكتوب عليها "معطلة" على مضخات الغاز في محطة وقود توتال إنرجي في مونبلييه، جنوب فرنسا، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

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