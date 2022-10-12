بوتين يؤكد أن "الكرة في ملعب" الأوروبيين لاستئناف إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"

صورة لجزء من أنابيب الغاز "نورد ستريم " في منطقة لومبين شمال ألمانيا، 8 آذار/ مارس 2022.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي" لاستئناف إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم" الذي يصل بلاده بأوروبا. وتأتي تصريحات بوتين خلال كلمة أمام منتدى حول الطاقة بموسكو. فيما اعتبر الزعيم الروسي أن التسرب نجم عن "إرهاب دولي" من شأنه أن يخدم مصلحة الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا.

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في كلمة أمام منتدى حول الطاقة في موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن بلاده مصدر موثوق للطاقة وألقى بالمسؤولية على الغرب في تعطل إمداد السوق. وقال بوتين إن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي"، لاستئناف الإمدادات. وجاء ذلك بعد انفجارات ألحقت أضرارا بخطوط الغاز نورد ستريم التي تصل روسيا بأوروبا.

وتابع بوتين قائلا "إذا أرادوا ذلك يمكن فتح الصنابير وهذا كل ما في الأمر". مؤكدا أن موسكو "مستعدة لاستئناف الإمدادات" عبر الجزء الذي لم يتأثر بالتسرب.

واعتبر الزعيم الروسي أن التسرب نجم عن "إرهاب دولي" من شأنه أن يخدم مصلحة الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا.

ومن جهتهم وقبيل حلول الشتاء سارع القادة الأوروبيون لوضع خطة للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة بموازاة إبقاء العقوبات على روسيا. وطالب أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف للأسعار.

غير أن بوتين قال إن روسيا "لن تزود الطاقة لدول تضع سقفا لأسعارها". وفي إشارة إلى تحديد سقف للأسعار قال بوتين "بقرارتهم المتعجرفة، يدمر بعض السياسيين الغربيين اقتصاد السوق العالمي ويشكلون في الواقع تهديدا لرفاه مليارات الأشخاص".

وتابع "الأوروبيون العاديون يعانون... الناس، كما في العصور الوسطى، بدأوا في تخزين الحطب للشتاء".

قبل اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اقترح بوتين إقامة مركز للطاقة في تركيا.

وقال بوتين إن روسيا يمكن أن "تنتقل إلى منطقة البحر الأسود... طريقها الرئيسي لإمدادات الوقود والغاز إلى أوروبا عبر تركيا، ومن ثم خلق أكبر مركز للغاز في تركيا".

فرانس24/ أ ف ب

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