بروكسل: حلفاء أوكرانيا يتعهدون بتعزيز دفاعاتها الجوية
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تعهد حلفاء أوكرانيا في بروكسل بتعزيز دفاعها الجوي في اقرب وقت بعد يومين من القصف الروسي المكثف على البلاد، وأقر الدبلوماسيون بأن القوى الغربية تبحث بصعوبة عن وسائل لتزويد أوكرانيا بأنظمتها الأكثر تقدما لان لديها كميات محدودة منها. وأعلنت بريطانيا إنها ستزود كييف في الأسابيع المقبلة صواريخ إضافية مضادة للطائرات، بما في ذلك، للمرة الأولى، ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز وصواريخ "آمرام" لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي "ناسامس" الذي تعهدت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا به.