بروكسل: حلفاء أوكرانيا يتعهدون بتعزيز دفاعاتها الجوية

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء دفاع الحلف في مقر الناتو في بروكسل في 11 أكتوبر 2022.

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