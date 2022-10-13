بوتين في كازاخستان لحضور اجتماعات إقليمية آسيوية

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 (EEF) في فلاديفوستوك.

وصل االرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان الخميس، لحضور اجتماعات عدة هيئات إقليمية. وسيعقد بوتين على هامش هذه الاجتماعات لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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أكدت سلطات كازاخستان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى البلاد الخميس، لحضور اجتماعات عدة هيئات إقليمية.

ومن المقرر أن يحضر بوتين قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) الخميس، إلى جانب عدد من القادة الآسيويين، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية مع أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

فرانس24/ رويترز

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