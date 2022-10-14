أوكرانيا: القوات المسلحة تحرر أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي

الحرب في أوكرانيا

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دبابة روسية مدمرة بالقرب من إيزيوم شرق أوكرانيا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

أفادت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 تابعة لإقليم خيرسون الاستراتيجي. هذا وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ".

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أوضحت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا مساء الخميس، أن الجيش الأوكراني استطاع تحرير 600 منطقة كانت خاضعة للاحتلال الروسي خلال الشهر الماضي. وذكرت أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت القوات الأوكرانية في عمق الخطوط الروسية.

كما شهد إقليم دونيتسك تحرير 43 منطقة، وتحرير وسبعة في لوغانسك.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ".

ولحد الساعة، لم يتم التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة، ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأوكراني أو مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت موسكو قد أعلنت من جهتها "ضم" أقاليم خيرسون ودونيتسك ولوغانسك، وزابوريجيا، في أواخر الشهر الماضي، مع تقدم هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي وشرق وجنوب البلاد.

ومؤخرا، حث حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية الذي نصبته روسيا السكان على المغادرة وسط قتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية المتقدمة.

هذا وكانت كييف والغرب قد نددوا بعمليات "ضم" أراضي أوكرانية واعتبروها غير شرعية.

فرانس24/رويترز

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