إيلون ماسك يحذر من أن شركة "سبيس إكس" لم تعد قادرة على تمويل شبكة الإنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا

أخطر إيلون ماسك الجمعة وزارة الدفاع الأمريكية بأن شركته "سبيس إكس" لم تعد تملك الوسائل اللازمة لمواصلة تمويل شبكة الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تشكل "شبكة ستارلينك" التي تستخدمها الحكومة الأوكرانية وجيشها منذ بداية الحرب الروسية على البلاد قبل نحو ثمانية أشهر.

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حذر رئيس "سبيس إكس" إيلون ماسك الجمعة من أن الشركة التي يملكها لم تعد تملك الوسائل اللازمة لمواصلة تمويل شبكة الإنترنت "ستارلينك" التي تستخدمها الحكومة الأوكرانية وجيشها منذ بداية الحرب الروسية على البلاد في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال ماسك إن العملية كلفته ثمانين مليون دولار وستصل إلى مئة مليون بحلول نهاية العام الجاري. وكتب في تغريدة مساء الجمعة إن "روسيا تحاول جاهدة قتل ستارلينك، ولحمايتها أعادت سبيس إكس توجيه موارد ضخمة للدفاع". وحذر ماسك من أن هذا النظام "يمكن أن يختفي"، على الرغم من هذه الموارد المخصصة للدفاع عن "ستارلينك".

من جهتها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإعلامية أن "سبيس إكس" وجهت خطابا إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الشهر الماضي يشير إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الخدمة في أوكرانيا. وطلبت منها تولي تمويل استخدام "ستارلينك" من قبل الحكومة الأوكرانية وجيشها، مقدرة كلفته بـ400 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا سلمت "سبيس إكس" الآلاف من محطات الاتصال التي تؤمن الوصول إلى الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تشكل "شبكة ستارلينك".

ونشرت حوالى 25 ألف محطة في البلاد حتى الآن، حسب إيلون ماسك. ساعدت "ستارلينك" في استمرار تغطية الإنترنت في المناطق التي ضربها الجيش الروسي في أوكرانيا، علما أن حوالى 15 بالمئة من البنى التحتية للانترنت الموجودة في أوكرانيا قد دمر أو تضرر حسب السلطات.

من جانبها، وعلى لسان المتحدث باسمها، قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجمعة إنها اشترت أكثر من 1500 محطة اتصال من سبيس إكس في نيسان/أبريل لتسليمها إلى أوكرانيا، ثم 86 محطة جديدة في تموز/يوليو لسلطات منطقة لفيف.

فرانس24/ أ ف ب

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