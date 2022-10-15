بريطانيا: وزير المالية يؤكد ضرورة رفع "بعض الضرائب" واتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية

أكد وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت السبت ما سماها "ضرورة رفع بعض الضرائب"، مشيرا أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية للبلاد.

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قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت السبت لشبكة سكاي نيوز إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي "لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس".

وأضاف هانت، الذي تم تعيينه الجمعة بعد إقالة كواسي كوارتنغ في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي: "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية"، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.

وصرح الوزير لشبكة سكاي نيوز: "يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا".

فرانس24/ رويترز

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