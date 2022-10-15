تركيا: انفجار في منجم فحم يودي بحياة ما لا يقل عن 25 عاملا والسلطات تباشر تحقيقاتها بالحادث

عامل منجم يُنقل إلى سيارة إسعاف بعد انفجار في منجم فحم في أماسرا في مقاطعة بارتين شمال تركيا في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2022

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار وقع الجمعة في منجم فحم بمدينة أماسرا الساحلية على البحر الأسود شمال غرب تركيا إلى ما لا يقل عن اثنين وعشرين شخصا، فيما لم يتضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين حيث كان مائة وعشرة أشخاص يعملون في المنجم. وبينما تتواصل عمليات الإنقاذ فتح مكتب المدعي العام المحلي تحقيقا رسميا حول أسباب الحادث، في حين عزت نقابة عمال المناجم في تركيا سبب هذا الانفجار إلى تراكم غاز الميثان.

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لقي ما لا يقل عن 25 عاملا مصرعهم في انفجار وقع، الجمعة، بمنجم فحم على ساحل البحر الأسود في شمال غرب تركيا، في حين يبذل عمال الإنقاذ كل ما بوسعهم للبحث عن أحياء.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 8 عمال نقلوا إلى العناية المشددة في المستشفيات ويتلقون العلاج، بعد إنقاذهم عقب الحادث الذي وقع بمدينة أماسرا الساحلية غرب يوم الجمعة.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحافيين "نواجه وضعا مؤسفا للغاية"، وأضاف "إجمالا، كان 110 من إخوتنا يعملون (تحت الأرض). خرج البعض بمفردهم وتم إنقاذ البعض الآخر".

وأكد صويلو أيضا التقارير المبكرة التي أفادت بأن نحو 50 عاملا ما زالوا محاصرين في منطقتين منفصلتين على عمق بين 300 و350 مترا تحت الأرض.

وبثت وسائل إعلام تركية صورا من مدخل المنجم تظهر فرق الإنقاذ والفرق الطبية وكذلك أفراد عائلات عمال المناجم العالقين والدموع تملأ أعين العديد منهم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث السبت.

وقال أردوغان في تغريدة "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".

وجاءت معظم المعلومات الأولية حول أولئك المحاصرين بالداخل من العمال الذين تمكنوا من التسلق دون أن يصابوا بأذى نسبيا.

وعزت نقابة عمال المناجم في تركيا الانفجار إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية بشأن سبب الحادث.

"الجهود متواصلة"

من جهتها، قالت نورتاج أرسلان حاكمة محافظة بارتين التي تتبعها مدينة أماسرا إن "جهود الإنقاذ متواصلة".

وأكدت أن فريقا من أكثر من 70 عنصر إنقاذ تمكن من الوصول إلى نقطة على عمق 250 مترا تقريبا.

ولم يتضح على الفور ما إذا سيتسنى لعناصر الإنقاذ الاقتراب أكثر من العمال العالقين.

وقال عامل منجم تمكن من الخروج من المنجم سالما بمفرده "لا أعرف ما وقع. كان هناك ضغط مفاجئ ولم أر أي شيء"، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وقال مكتب المدعي العام المحلي إنه يتعامل مع الانفجار على أنه حادث وأطلق تحقيقا رسميا.

فرانس24/أ ف ب

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