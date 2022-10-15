وصول أول دفعة من الجنود الروس في المجموعة العسكرية الجديدة إلى بيلاروسيا

الحرب في أوكرانيا

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صورة مأخوذة من مقطع الفيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية في 19 فبراير 2022، تظهر مظليًا روسيًا خلال تمرين مشترك للقوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا.

وصل أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة إلى بيلاروسيا، وفق ما ذكر بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية السبت، وذلك بعد أسبوع من إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد أي تهديد أوكراني محتمل وفق تعبير الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. يأتي ذلك في أعقاب اتهام لوكاشنكو الاثنين بولندا وليتوانيا وأوكرانيا بالتحضير لهجمات "إرهابية" وتدبير "تمرد" في البلاد في مقابل تأكيده أن بلاده لا تخطط لإرسال قواتها للقتال في أوكرانيا إلى جانب الجيش الروسي.

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وصلت أولى القطارات التي تقل الجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروسيا"، حسب ما كشفته السبت سلطات مينسك.

وبعد أسبوع من إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد أي تهديد أوكراني محتمل، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان إن "القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروسيا"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.

ونشرت الوزارة صورا لقطارات وشاحنات عسكرية، وكذلك لجنود روس تستقبلهم نساء يرتدين ملابس تقليدية ويحملن الخبز والملح، وهو تقليد من الضيافة السلافية.

يأتي ذلك في أعقاب اتهام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الاثنين بولندا وليتوانيا وأوكرانيا بالتحضير لهجمات "إرهابية" وتدبير "تمرد" في البلاد، مما جعله يعلن عن نشر هذه القوة العسكرية الإقليمية.

وردا على سؤال الجمعة حول حجم هذه القوة الجديدة، أشار إلى أن الجيش البيلاروسي و "حوالي 70 ألف شخص" سيشكلون "جوهر" القوة، من دون أن يحدد عدد الجنود الروس المنضمين.

وقال لوكاشنكو للتلفزيون الروسي "ليست هناك حاجة لطلب عشرة آلاف أو 15 ألف شخص الآن من روسيا، نظرا لوجود مشاكل أخرى هناك، تلك التي تعرفونها".

وتؤكد بيلاروسيا أن هذه القوة هدفها دفاعي محض، ويتمثل في حماية حدودها.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم الثلاثاء موسكو بمحاولة "جر بيلاروسيا إلى الحرب" داعيا مجموعة السبع إلى إيفاد بعثة مراقبة دولية على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا.

وتستخدم روسيا أراضي حليفتها بيلاروسيا كقاعدة خلفية للجيش الروسي لشن هجومه على أوكرانيا، لكن الجيش البيلاروسي لم يشارك في القتال على الأراضي الأوكرانية حتى الآن.

في المقابل، تؤكد مينسك أنها لا تخطط لإرسال قواتها للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا.

في هذا السياق، قال لوكاشنكو لقناة "إن بي سي" الأمريكية الجمعة "نحن لم نقتل أحدا (في أوكرانيا) ولا ننوي ذلك. لم يطلب منا أحد المشاركة في هذه العملية". مضيفا أن "مشاركتنا تتمثل في رعاية الروس والأوكرانيين، وتقديم الغذاء إلى الروس والأوكرانيين، وقبل كل شيء، توفير مأوى للاجئين الآتين من أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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