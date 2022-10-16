إيلون ماسك يؤكد أن شركته "سبايس اكس" ستواصل تزويد أوكرانيا بالانترنت الفضائي "بدون مقابل"

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أكد رئيس "سبايس اكس" إيلون ماسك السبت أن شركته ستواصل دفع مستحقات خدمة "ستارلينك" لتزويد أوكرانيا بالانترنت عبر الأقمار الاصطناعية "على الرغم من أنها لا تزال تخسر أموالا". وكان ماسك أعلن الجمعة عدم قدرة شركته على الاستمرار في تحمل الأعباء المالية لهذه الخدمة إلى أجل غير مسمى

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غداة إعلانه عدم قدرة شركته على الاستمرار في تحمل الأعباء المالية لهذه الخدمة إلى أجل غير مسمى، أكد إيلون ماسك السبت أن شركته "سبايس اكس" ستواصل دفع مستحقات خدمة ستارلينك لتزويد أوكرانيا بالانترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وكتب أغنى رجل في العالم على تويتر: "على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر أموالا بينما تحصل شركات أخرى على مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية بدون مقابل".

تعد خدمة "ستارلينك"، التي توفر الانترنت الفضائي عبر شبكة من نحو ثلاثة آلاف قمر اصطناعي موضوعة في مدار منخفض، أمرا بالغ الحيوية لشبكة الاتصالات الأوكرانية لمواجهة الغزو الروسي.

وساعدت "ستارلينك" في استمرار تغطية الإنترنت في المناطق التي ضربها الجيش الروسي في أوكرانيا. وفي حزيران/يونيو كان نحو 15 بالمئة من البنى التحتية للانترنت الموجودة في أوكرانيا قد دمر أو تضرر، حسب السلطات.

وأقر ميخايلو بودولياك كبير مساعدي الرئيس الأوكراني بأهمية ستارلينك في تغريدة الجمعة، قائلا "سواء أعجبكم ذلك أم لا، إيلون ماسك ساعدنا على البقاء في أكثر لحظات الحرب خطورة".

فرانس24/ أ ف ب

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