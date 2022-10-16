قصف جديد يستهدف منطقة بيلغورود الروسية وزيلينسكي يصف الوضع قرب باخموت بـ"الصعب"

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مدني يمشي أمام بناية سكنية دمرها القصف الروسي في بلدة باخموت الأوكرانية 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

قال حاكم بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف الأحد عبر تطبيق تلغرام إن ثلاثة أفراد من العائلة نفسها أصيبوا جراء قصف على المنطقة التي شهدت عدة ضربات مماثلة في الأيام الأخيرة. يأتي ذلك في أعقاب إعلان القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك الخميس سيطرتها على قريتين قريبتين هما أوبيتين وإيفانغراد. تفاعلا مع هذه التطورات، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي الوضع بـ"الخطيرا للغاية مشيرا إلى أن جيش بلاده ما زال يحتفظ بمواقعه قرب بلدة باخموت التي تتعرض منذ أسابيع لقصف روسي مكثف.

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أصيب أربعة أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف تعرضت له منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا وفق ما أفاد حاكم المنطقة الأحد.

وأعلن فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق تلغرام إصابة ثلاثة أفراد من العائلة نفسها بقصف على بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه. وأصيب اثنان من الجرحى بشظايا وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما أكد الحاكم وقوع "أضرار طفيفة" بمنازل وسيارات. أما الجريح الرابع فهو رجل مسن أصيب "بكدمات" جراء قصف قرب بيلغورود.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن "نحو 16 انفجارا" سمع الأحد في المدينة التي يقطنها 330 ألف نسمة.

ونددت السلطات المحلية مرارا هذا الأسبوع بالضربات التي يشنها الجيش الأوكراني على المدينة والمناطق المجاورة لها.

وكان غلادكوف قد استنكر قصف مستودع نفط قرب بيلغورود، كما تعرضت قبل ذلك بيوم محطة كهرباء لقصف تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

في غضون ذلك، تواصل القوات الروسية منذ أسابيع قصفها بلدة باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.

في هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن الوضع العسكري الميداني قرب باخموت هو "الأصعب" حاليا في شرق أوكرانيا بعد أيام من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "لا يزال الوضع خطيرا للغاية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك" في حوض دونباس الصناعي.

وأضاف أن "الوضع الأصعب هو قرب باخموت مثل الأيام السابقة وما زلنا نحتفظ بمواقعنا".

وكانت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك قد أعلنت الخميس سيطرتها على قريتين قريبتين هما أوبيتين وإيفانغراد.

وعلى بعد حوالي 15 كيلومترا من باخموت، قال جندي يبلغ من العمر 50 عاما، ينتمي إلى اللواء الـ93 لصحافيين: "لم أنم لأيام ولم آكل ولم أشرب سوى القهوة".

وتابع الجندي الذي أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا وبدت عليه علامات الإرهاق "من بين 13 شابا في مجموعتي فقدنا جنديين وتم إجلاء خمسة".

وأضاف وهو على وشك البكاء "هذه حياتنا الآن، سنفعل كل شيء من أجل بلدنا".

فرانس24/ أ ف ب

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