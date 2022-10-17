أنقرة تنفي تورطها في قضية لاجئين "عراة" عثرت عليهم اليونان قرب حدودها مع تركيا

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مهاجرون قرب نهر إيفروس عند بوابة إيبسالا الحدودية في أدرنة على الحدود التركية اليونانية في 3 مارس/آذار 2020.

أعلنت تركيا الأحد عدم مسؤوليتها بشأن عثور السلطات اليونانية على 92 لاجئا جميعهم "عراة" على الجانب اليوناني من الحدود، ودعت أثينا إلى "وضع حد لاتهاماتها التي لا أساس لها". وكان وزير الحماية المدنية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس قد أعلن الأحد العثور على هؤلاء اللاجئين ناقلا عنهم قولهم إنهم أجبروا على عبور نهر إيفروس الفاصل بين البلدين.

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نفت تركيا الأحد تورطها في قضية 92 لاجئا عثر عليهم "عراة" على الجانب اليوناني من الحدود، داعية أثينا إلى "وضع حد لاتهاماتها التي لا أساس لها".

في السياق، صرح مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: "ندعو اليونان إلى وقف سلوكها اللاإنساني تجاه اللاجئين في أسرع وقت، ووضع حد للاتهامات الباطلة التي لا أساس لها ضد تركيا".

واتهم ألتون اليونان في سلسلة من أربع تغريدات فجّة على تويتر نشرت باللغات التركية واليونانية والإنكليزية بـ"تشغيل ماكينة الأخبار الكاذبة للتشكيك في تركيا" وبقيام وزير الهجرة اليوناني بـ"صرف الأنظار عن تصرفات اليونان عبر نسبها إلى تركيا".

We urge Greece to abandon its harsh treatment of refugees as soon as possible, to cease its baseless and false charges against Türkiye, and to deliver the dignity of government. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2022

كما قال المسؤول التركي "عبر هذه الأعمال السخيفة، تظهر اليونان مرة أخرى للعالم أنها لا تحترم حتى كرامة الشعوب المضطهدة، ناشرة صور اللاجئين الذين رحلتهم بعد أن جردتهم من أغراضهم الشخصية".

وكان وزير الحماية المدنية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس قد أعلن الأحد العثور على 92 لاجئا عراة ناقلا عنهم قولهم إنهم أجبروا على عبور نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.

وتابع ألتون: "يجب أولا أن تحاسب السلطات اليونانية على الأطفال الذين تركتهم يغرقون في بحر إيجه، والأشخاص الذين سرقتهم وضربتهم بأحزمة في ميريتش (الاسم التركي لإيفروس) وتركتهم يموتون من الصقيع بالتنسيق مع فرونتكس" وكالة مراقبة الحدود الأوروبية.

وتسببت اتهامات وجهت إلى فرونتكس بالتستر على صد البحرية اليونانية بشكل قسري مهاجرين في بحر إيجه، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، في استقالة رئيس الوكالة الفرنسي فابريس ليغيري في نهاية أبريل/نيسان.

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا بشأن حدودهما البحرية ويتهم كل منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، وخصوصا الأفغان والسوريين الذين يرغبون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ودانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأحد "المعاملة القاسية والمهينة" التي تعرض لها 92 لاجئا وطالبت بـ"تحقيق كامل في الحادث".

فرانس24/ أ ف ب

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